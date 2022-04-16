Basketbol Milli Takımı'nda Ergin Ataman dönemi resmen başladı

A Erkek Milli Basketbol Takımımızda Ergin Ataman için imza töreni düzenlendi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, imza töreninde Ergin Ataman ile birlikteydi.
"KENDİSİNE GÜVENİYORUZ"
Ergin Ataman, Ağustos 2024'e kadar sözleşme imzaladı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Bizi hedeflediğimiz noktaya taşıyacak bir başantrenörle anlaşma kararı aldık. Sayın Ergin Ataman'ı göreve davet ettik. Bizi kırmadı. İddialı hedefleriyle aramıza katıldı. Kendisine güveniyoruz ve tam destek veriyoruz. Türk basketboluna değer katmayı ilke edinmiş değerli büyüğüm Sayın Tuncay Özilhan'a da bu süreçte gösterdiği iyi niyetten dolayı teşekkür ediyorum. Kontratımızı 2024 Ağustos'una kadar yaptık. Olimpiyatların bitimine kadar.
BÜYÜK MUTLULUK
Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:
Bir kez daha milli takımda görev almaktan mutlu ve gururluyum. Süreç ço hızlı gelişti. Anadolu Efes'te yoğun bir takvimde ilerliyorduk. Orhun Ene'nin ayrılmasından sonra başkanımız Hidayet Türkoğlu beni arayıp görev için ebni düşündüklerini söyledi. ŞArtlarımı sordu. Ben de 'Benim için şartın olmayacağını, milli takımda görev yapmanın benim için gurur olduğunu söyledim. Sadece Tuncay Özilhan'dan izin alınması gerektiğini söyledim. Bu süreci yakından takip eden bakanımız Kasapoğlu'na, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum.
Milli Takımımızı turnuvalara, madalyalara götürecek coşkuyla oynayacağımızın sözünü veriyorum. Türk bayrağını koruyan askerlerimizin coşkuyla izleyeceği, şehitlerimizin gurur duyacağı bir takım olacağız. Güzel bir kadromuz var. NBA'de ve Euroleague'de ülkemizi temsil eden oyuncularımız var. Çok büyük bir hedefle bu görevi kabul ettim. Çalıştığım her takımda hedefi yukarı koyarım. Biz Avrupa şampiyonalarında, dünya kupasında madalyalar için buradayız. Herkesi bu hedef doğrultusunda milli takıma davet ediyorum.