Basketbol Milli Takımı'nda Ergin Ataman dönemi resmen başladı

BÜYÜK MUTLULUK

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

Bir kez daha milli takımda görev almaktan mutlu ve gururluyum. Süreç ço hızlı gelişti. Anadolu Efes'te yoğun bir takvimde ilerliyorduk. Orhun Ene'nin ayrılmasından sonra başkanımız Hidayet Türkoğlu beni arayıp görev için ebni düşündüklerini söyledi. ŞArtlarımı sordu. Ben de 'Benim için şartın olmayacağını, milli takımda görev yapmanın benim için gurur olduğunu söyledim. Sadece Tuncay Özilhan'dan izin alınması gerektiğini söyledim. Bu süreci yakından takip eden bakanımız Kasapoğlu'na, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Milli Takımımızı turnuvalara, madalyalara götürecek coşkuyla oynayacağımızın sözünü veriyorum. Türk bayrağını koruyan askerlerimizin coşkuyla izleyeceği, şehitlerimizin gurur duyacağı bir takım olacağız. Güzel bir kadromuz var. NBA'de ve Euroleague'de ülkemizi temsil eden oyuncularımız var. Çok büyük bir hedefle bu görevi kabul ettim. Çalıştığım her takımda hedefi yukarı koyarım. Biz Avrupa şampiyonalarında, dünya kupasında madalyalar için buradayız. Herkesi bu hedef doğrultusunda milli takıma davet ediyorum.