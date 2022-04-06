TFF'de deprem! Neler yaşanıyor? Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Yiyeceği parayı yedi
TFF başkanı Nihat Özdemir, önceki gün görevinden istifa etti. Özdemir'in istifası adeta deprem etkisi yarattı. Bu kararın ardından herkesin aklındaki soru: TFF'de neler yaşanıyor? İstifaların perde arkasında neler var? Spor yazarı Erman Toroğlu, Nihat Özdemir'in istifası sonrası olay sözler kaleme aldı. İşte o sözler...
06.04.2022 10:46 - Son Güncelleme: 06.04.2022 11:22
TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini açıklamış ve bu karar Türkiye futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. İstifa kararından sonra TFF'de birkaç yönetici daha istifa etti.
Peki TFF'de neler yaşanıyor? Yaşanan istifaların perde arkasında neler var? Öte yandan MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Sabah gazetesi spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da TFF'de yaşanan istifalar hakkında olay sözler söyledi. İşte Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler...
"ÖYLE ŞEYLER OYNANIYOR Kİ TÜRKİYE'DE..."
"Nihat Özdemir'in bir cümlesi var, "Ben, Göksel Gümüşdağ ve birileri ile baş edemedim" dedi. Türkiye'deki futbol Göksel Gümüşdağ veya Konyalı arkadaşın değil!