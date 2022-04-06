TFF’de deprem! Neler yaşanıyor? Erman Toroğlu’ndan olay sözler: Yiyeceği parayı yedi

"ÖYLE ŞEYLER OYNANIYOR Kİ TÜRKİYE'DE..."

"Nihat Özdemir'in bir cümlesi var, "Ben, Göksel Gümüşdağ ve birileri ile baş edemedim" dedi. Türkiye'deki futbol Göksel Gümüşdağ veya Konyalı arkadaşın değil!