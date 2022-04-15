Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: En ufak bir kaygımız yok

"Bugün ikinci yarıda şampiyon takım gibi oynadık. Sonlara doğru bir tane geçiş verdik, oradan gol yiyebilirdik. İkinci yarıdaki oyun belki de son zamanlarda oynadığımız en iyi oyundu. Bu oyunun içinde bunlar var. Şampiyonluk yolu kolay bir yol değildir. Zor ve meşakkatli bir yoldur. Bu puanları onun için topladık kaybettiğimiz hiçbir şey yok. 5 puan lazımdı, bugün 4 puana düştü. En iyi şekilde yolumuza devam ediyoruz. Salı günü kupa maçı var. Oyuncuları mücadele ve kurdukları baskıdan, tekrar oyunu çevirme isteklerinden dolayı tebrik ediyorum ama futbol bazen böyledir. Her şeyi denersin ama bunun karşılığını alamazsın. Onun için yapacak bir şey yok, yolumuza devam ediyoruz"