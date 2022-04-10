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    • Spor
    • 11.04.2022 01:06
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    • 11.04.2022 01:34
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    Erman Toroğlu bombayı patlattı! "Tarık Ongun ilk yarıdaki derbinin VAR kayıtlarını dinledi"

    Son dakika spor haberleri... Erman Toroğlu hakem camiasına ilişkin bombayı patlattı. Son dönemde TFF'de istifalar ve hakem krizleri yaşanırken Erman Toroğlu çok konuşulacak bir bilgi paylaştı. Bugün oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası açıklama yapan Toroğlu, İlk yarıdaki Galatasaray-Fenerbahçe maçına değindi. Cüneyt Çakır'ın yardımcısı Hakem Tarık Ongun'un sezonun ilk yarısındaki Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını dinlediğini söyleyen Toroğlu, "Bu konuşmaları iki kişi isterse dinleyebilir, biri Federasyon Başkanı diğeri MHK Başkanı. Bu VAR konuşmalarını kime vereceksin, bu konuşmaları senden kim istedi? Senin gücün ne? Maçın hakemi Halil Umut Meler bu olanları duymuş, bunlar ne yapıyorlar. Beni arkadan vuruyorlar demiş." açıklamasını yaptı.

    takvim.com.tr
    ASpor
    Toroğlu’ndan bomba iddia!

    Son dönemde Türkiye Futbol Federasyonunda istifalar ve hakem krizleri yaşanırken Erman Toroğlu çok konuşulacak bir bilgi paylaştı.

    Bugün oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası açıklama yapan Toroğlu, İlk yarıdaki Galatasaray-Fenerbahçe maçına değindi.

    "TARIK ONGUN VAR KAYITLARINI DİNLEDİ"
    Hakem Tarık Ongun'un sezonun ilk yarısındaki Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını dinlediğini söyleyen Toroğlu, "Maçın hakemi Halil Umut Meler bu olanları duymuş, bunlar ne yapıyorlar. Beni arkadan vuruyorlar demiş." açıklamasını yaptı.

    Toroğlu şunları söyledi:
    "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi. Maçın hakemi Halil Umut Meler. VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu var.

    Maçtan 1 hafta sonra Tarık Ongun adlı AVAR hakemi, 'bana geçen haftaki derbinin hakem ve VAR konuşmalarını dinletin' dedi. Bu konuşmaları bir TFF Başkanı bir de MHK Başkanı dinleyebilir.

        RİVA'DA ORTALIK KARIŞTI
        Riva'da ortalık karışıyor. Tarık Ongun, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR konuşmalarını dinliyor. Bu zapta geçiyor ve şu anda disiplin kurulunda.

        "BU KONUŞMALARI KİM İSTEDİ SENDEN"
        Bu VAR konuşmalarını kime vereceksin, bu konuşmaları senden kim istedi? Senin gücün ne? Cüneyt Çakır'ın yıllarca yardımcısı...

        "BENİ ARKADAN VURDULAR"
        Maçın hakemi Halil Umut Meler bu olanları duymuş, bunlar ne yapıyorlar. Beni arkadan vuruyorlar demiş."
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