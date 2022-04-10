Erman Toroğlu bombayı patlattı! "Tarık Ongun ilk yarıdaki derbinin VAR kayıtlarını dinledi"

RİVA'DA ORTALIK KARIŞTI

Riva'da ortalık karışıyor. Tarık Ongun, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR konuşmalarını dinliyor. Bu zapta geçiyor ve şu anda disiplin kurulunda.

"BU KONUŞMALARI KİM İSTEDİ SENDEN"

Bu VAR konuşmalarını kime vereceksin, bu konuşmaları senden kim istedi? Senin gücün ne? Cüneyt Çakır'ın yıllarca yardımcısı...

"BENİ ARKADAN VURDULAR"

Maçın hakemi Halil Umut Meler bu olanları duymuş, bunlar ne yapıyorlar. Beni arkadan vuruyorlar demiş."