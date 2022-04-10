Erman Toroğlu bombayı patlattı! "Tarık Ongun ilk yarıdaki derbinin VAR kayıtlarını dinledi"

Son dönemde Türkiye Futbol Federasyonunda istifalar ve hakem krizleri yaşanırken Erman Toroğlu çok konuşulacak bir bilgi paylaştı.
Bugün oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası açıklama yapan Toroğlu, İlk yarıdaki Galatasaray-Fenerbahçe maçına değindi.
"TARIK ONGUN VAR KAYITLARINI DİNLEDİ"
Hakem Tarık Ongun'un sezonun ilk yarısındaki Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını dinlediğini söyleyen Toroğlu, "Maçın hakemi Halil Umut Meler bu olanları duymuş, bunlar ne yapıyorlar. Beni arkadan vuruyorlar demiş." açıklamasını yaptı.
Toroğlu şunları söyledi:
"Galatasaray - Fenerbahçe derbisi. Maçın hakemi Halil Umut Meler. VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu var.
Maçtan 1 hafta sonra Tarık Ongun adlı AVAR hakemi, 'bana geçen haftaki derbinin hakem ve VAR konuşmalarını dinletin' dedi. Bu konuşmaları bir TFF Başkanı bir de MHK Başkanı dinleyebilir.