Fenerbahçe ve Galatasaray James Rodriguez’in peşinde! İspanyol basını yazdı

Katar'ın Al Rayyan takımında oynayan James Rodrigues'in Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. İspanyol Tido Fichajes sitesinin haberine göre iki Türk takımının James Rodrigues'in menajeriyle birer görüşme gerçekleştirdikleri iddia edildi. Katar'da mutsuz olan Kolombiyalı oyuncunun Atletico Madrid'e transfer olup La Liga'ya geri dönmek istediği ancak bunun imkansız olduğu bildirildi.