Galatasaray'da heyecanlandıran gelişme! Campos James Rodriguez bombasını patlattı





AYRILACAĞI AÇIKLADI

Sezon başında gittiği Katar'da aradığını bulamayan Kolombiyalı futbolcu önceki gün, "5 ay sonra Al Rayyan'dan ayrılıyorum. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum" açıklamasını yaparak gündemi sarsmıştı. İddialara göre James Rodriguez'e Avrupa'da takım aramaya başlayan menajer Jorge Mendes, yakın arkadaşı olan Luis Campos'la görüşme yaptı. Campos'un James'le ilgili gelişmeleri Başkan Burak Elmas'a aktırdığı ve kaynak bulunması halinde bu transferin gerçekleştirilebileceğini ilettiği öğrenildi. Ekonomik anlamda hata yapmak istemeyen ve ilce eleyip sık dokuyan Başkan Elmas'ın durumu yöneticilerle görüşeceği ve ardından bir karar verileceği belirlendi.