Galatasaray Kolombiyalı yıldız futbolcu Rodriguez için girişimlerini sürdürüyor

Galatasaray, Önümüzdeki sezon yıldız bir orta transferi yapmak için kolları sıvadı... Katar'da mutsuz olduğunu açıklayan ve kulübünden ayrılmak istediğini açıklayan James Rodriguez için temaslar hızlandırıldı... Sarı-Kırmızılılar'da danışmanlık görevini yürüten Luis Campos'un yürüttüğü transferde Rodriguez ile görüşmelerin sürdüğü ve gelişmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. İspanyol medyası da 30 yaşındaki golcü oyuncunun Galatasaray'ın radarında olduğunu sayfalarına taşıdı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre James Rodriguez'in, Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin olduğu yazıldı.