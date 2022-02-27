Galatasaray Kolombiyalı yıldız futbolcu Rodriguez için girişimlerini sürdürüyor

Galatasaray, Önümüzdeki sezon yıldız bir orta transferi yapmak için kolları sıvadı... Katar'da mutsuz olduğunu açıklayan ve kulübünden ayrılmak istediğini açıklayan James Rodriguez için temaslar hızlandırıldı... Sarı-Kırmızılılar'da danışmanlık görevini yürüten Luis Campos'un yürüttüğü transferde Rodriguez ile görüşmelerin sürdüğü ve gelişmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. İspanyol medyası da 30 yaşındaki golcü oyuncunun Galatasaray'ın radarında olduğunu sayfalarına taşıdı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre James Rodriguez'in, Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin olduğu yazıldı.
2024'TE SONA ERİYOR
Haberde, Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise Al-Rayyan'dan aldığı 900 bin Euro'luk aylık maaşı olduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Rodriguez'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon Katar Ligi'nde 12 maçta 5 gol atarken 5 de asist yaptı.