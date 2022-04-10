Teknik patron Abdullah Avcı Gaziantep beraberliğinin ardından konuştu: 1 hafta daha erteledik

Trabzon, Gaziantep'ten 0-0'lık sonuçla 1 puanla dönerken teknik direktör Abdullah Avcı da maç sonunda açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı iç saha lideri ve ikili mücadeleye giren bir takımla oynadık. Kolay bir maç değildi" dedi.

ACELE EDİNCE PLANDAN ÇIKTIK



Avcı şöyle devam etti: İlk yarıda karşılıklı pozisyonlar vardı. Bazen topu çabuk kaybettik. Oyuncularım biraz acele edince oyun planından çıktık. Şampiyonluk sabır ister.

ÇOK KEYİFLİ BİR SEZON YAŞIYORUZ

Sonuçla şampiyonluğu 1 hafta daha ertelemiş olduk. Oyuncularım farkında değil ama şu anda çok keyifli bir sezon oynuyorlar. Haftaya Karagümrük maçı var. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz.