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    • Spor
    • 10.04.2022 00:33
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    • 10.04.2022 00:48
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    Gaziantep FK - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyon! Erman Toroğlu'ndan 'kırmızı kart' yorumu...

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep FK - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyoları değerlendirdi. İlk yarının sonunda Gaziantep FK oyuncusu Ertuğrul'un Nwakaeme'ye sert müdahalede bulunmasını değerlendiren Toroğlu, "Ertuğrul'un topa gitme niyeti var mı? Başta sarı olabilir gibi geldi ama şimdi kırmızıya doğru döndü" dedi.

    Toroğlu’ndan kırmızı kart yorumu! Nwakaeme...

    Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarının sonunda Gaziantep FK'da Ertuğrul, Trabzonsporlu Nwakaeme'ye sert bir müdahalede bulundu.



    Fırtına bu pozisyonda kırmızı kart bekledi ancak hakem sarı kart çıkardı.

    Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.



    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Ertuğrul'un topa gitme niyeti var mı? Başta sarı olabilir gibi geldi ama şimdi kırmızıya doğru döndü." dedi.

    Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

        MÜCADELENİN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
        18. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın gönderdiği topla ceza yayının önünde buluşan Muhammet Demir'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

        19. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Visca'nın ortasında Cornelius topa kafayı vurdu. Direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.

        27. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Figueiredo'nun ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        35. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou, ceza sahası önünde topu Figueiredo'ya verdi. Bu futbolcunun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

        45+1. dakikada ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında topla buluşan Nwakaeme'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

        57. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında ceza sahası sağ köşesinde topla buluşan Peres'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

        79. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Kouassi, ceza sahası önünde topu Abdülkadir Ömür'e verdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

        Karşılaşma, 0-0 sona erdi.
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        Hakim fragman
        Haberler Spor Gaziantep FK - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyon! Erman Toroğlu'ndan 'kırmızı kart' yorumu...
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