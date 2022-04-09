Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Gaziantep'te Mendyl ve Börven sakatlıkları, Djilobodji ise cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Lider Trabzonspor'da ise Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.