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    • Spor
    • 09.04.2022 18:03
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    • 09.04.2022 19:04
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    Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ertelenen mücadelede Lider Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    AJANSLAR
    Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ertelenen mücadelede Lider Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

    Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20:30'da oynanacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Mücadelede Erkan Özdamar düdük çalacak.

    GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR | CANLI
    Gaziantep FK - Trabzonspor maçı canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Gaziantep FK: Henüz belli değil

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

    TAKIMLARIN EKSİKLERİ
    Gaziantep'te Mendyl ve Börven sakatlıkları, Djilobodji ise cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Lider Trabzonspor'da ise Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.

        Trondsen ise sakatlığı nedeniyle Gaziantep karşısında sahada olamayacak.

        MAÇ ERTELENMİŞTİ
        Bordo-mavililer, kentte etkili olan sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin iptal olması üzerine Gaziantep'e gidememiş, dün oynanması gereken Gaziantep FK-Trabzonspor maçı da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 9 Nisan Cumartesi gününe ertelenmişti.
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        Haberler Spor Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE
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