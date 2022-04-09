Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ertelenen mücadelede Lider Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20:30'da oynanacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Mücadelede Erkan Özdamar düdük çalacak.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR | CANLI
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
TAKIMLARIN EKSİKLERİ
Gaziantep'te Mendyl ve Börven sakatlıkları, Djilobodji ise cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Lider Trabzonspor'da ise Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.