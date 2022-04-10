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    Fenerbahçe'nin gündeminde olan Jorge Jesus için Portekiz basınından önemli bir iddia daha geldi

    Teknik direktör Jorge Jesus’un Fenerbahçe’den yıllık 5 milyon Euro istediği iddia edildi. Ancak Başkan Ali Koç’un ise 3.5 milyonun üstüne çıkmak istemediği ifade edildi.

    Jorge Jesus 5 milyon istedi

    Portekiz'in A Bola gazetesi önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus ile Lizbon'da bir araya geldiğini iddia etmiş ve bunu da manşetlerine taşımıştı. Son olarak Portekizli gazeteci Pedro Sepuldeva, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro istediğini açıkladı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yıllık 3.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemediği de haberde yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus'un bir kez daha bir araya geleceği ve orta yolu bulmalarının söz konusu olduğu da gelen haberler arasında.

    SİSTEMİ 4-1-3-2...
    1954     doğumlu olan Jorge Jesus şimdiye kadar 17 farklı takım çalıştırdı. Görev aldığı her ülkede en az 1 kupa kazandı. 4-1- 3-2 sistemini oynatmayı seven Jorge Jesus, 28 Aralık 2021 tarihinden bu yana takım çalıştırmıyor. Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus ile birlikte Alman teknik adam Joachim Löw ile de ilgileniyor ve temaslarını devam ettiriyor. Fenerbahçeli kurmaylar sezon sona ermeden yene teknik adamın ismini açımlamayı planlıyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin gündeminde olan Jorge Jesus için Portekiz basınından önemli bir iddia daha geldi
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