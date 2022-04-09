Özel Haber I Fenerbahçe'nin yeni hoca arayışı! Jorge Jesus 5 milyon euro istiyor

Ancak Jorge Jesus'un Türkiye'ye gitmek için yaklaşık 5 milyon Euro istediği belirtildi. Portekizli teknik adamın geleceğine karar vermek için acele etmediği de vurgulandı.

24 Temmuz 1954 doğumlu Jesus, 17 farklı takımı çalıştırdı. Görev aldığı her ülkede en az bir kupa kazandı. Son olarak Benfica'yı çalıştıran Jorge Jesus, 28 Aralık'tan beri işsiz. 4-1-3-2 sistemini benimseyen Jorge Jesus, Portekiz ekibiyle bu sezon 30 maça çıktı. 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 2.17 puan ortalaması yakaladı.

Bilindiği gibi Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus'un dışında Joachim Löw ismi de yer alıyor.