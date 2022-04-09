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    • Spor
    • 09.04.2022 16:43
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    • 09.04.2022 16:43
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    Özel Haber I Fenerbahçe'nin yeni hoca arayışı! Jorge Jesus 5 milyon euro istiyor

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’yi yeni sezonda hangi teknik adamın çalıştıracağı büyük bir merak konusu… Bilindiği gibi dün Portekiz Gazetesi A Bola, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Jesus ile Lizbon’da baş başa görüştüğünü iddia etmişti. Ancak Jorge Jesus’un Türkiye’ye gitmek için yaklaşık 5 milyon Euro istediği belirtildi. Portekizli teknik adamın geleceğine karar vermek için acele etmediği de vurgulandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fenerbahçe’nin yeni hoca arayışı!

    Portekizli gazeteci Pedro Sepuldeva ise Jorge Jesus görüşmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Fenerbahçe, yıllık maaş olarak 3 milyon Euro'dan fazla ödeme yapmak istemiyor.

    Ancak Jorge Jesus'un Türkiye'ye gitmek için yaklaşık 5 milyon Euro istediği belirtildi. Portekizli teknik adamın geleceğine karar vermek için acele etmediği de vurgulandı.

    24 Temmuz 1954 doğumlu Jesus, 17 farklı takımı çalıştırdı. Görev aldığı her ülkede en az bir kupa kazandı. Son olarak Benfica'yı çalıştıran Jorge Jesus, 28 Aralık'tan beri işsiz. 4-1-3-2 sistemini benimseyen Jorge Jesus, Portekiz ekibiyle bu sezon 30 maça çıktı. 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 2.17 puan ortalaması yakaladı.

    Bilindiği gibi Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus'un dışında Joachim Löw ismi de yer alıyor.

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