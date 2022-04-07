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    • Spor
    • 08.04.2022 00:42
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    • 08.04.2022 00:42
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    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarında Barcelona, Atalanta, Lyon deplasmanda berabere kalırken Rangers mağlup oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmarı tamamladı. Barcelona, Atalanta, Lyon deplasmanda karşılıklı gollerle berabere biterken, İskoçya devi Rangers 1-0 mağlup oldu.

    DHA
    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarında Barcelona, Atalanta, Lyon deplasmanda berabere kalırken Rangers mağlup oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı. Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan ekibi Atalanta, deplasmanda Alman temsilcisi Leipzig ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Muriel'in 17'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 57'nci dakikada Merih Demiral'ın yaptırdığı penaltı atışını kullanan Andre Silva, vuruştan yararlanamadı. Pozisyonun devamında Orban topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



    Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle;



    Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya) 1 - 1
    Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya) 1 - 1
    West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa) 1 - 1
    Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya) 1 - 0
        Kasaba doktoru
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