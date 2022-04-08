Galatasaray'da efsaneleşen Wesley Sneijder'n bir de son halini görün! O eski halinden eser yok form geçici klas kalıcı
Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve taraftarın gönlünde yer edinen 36 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, emekliliğinin ardından özel hayatıyla gündemden düşmemişti. Özellikle eşi Yolanthe Cabau'yu aldattığı ortaya çıkan Wesley Sneijder, boşanmasının ardından bir türlü kendisi toparlamayamadı. Önceki gün de, son haliyle görenler gözlerine inanamadı. Ukrayna'ya destek amacıyla düzenlenen özel maçta forma giyen Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder 'form geçici klas kalıcı' sözünü bir kez daha hatırlattı.
08.04.2022 09:21 - Son Güncelleme: 08.04.2022 09:21
Bir dönemin aranan yıldızlarından biriydi Wesley Sneijder. 1984 doğumlu Hollandalı yıldız gerek forma giydiği takımlarda, gerekse Hollanda milli takımında görev alırken futbolun yıldızlarından biriydi.
Ajax, Real Madrid, Inter gibi Avrupa kulüplerinde forma giyen Wesley Sneijder'in 2013 yılında ise yolu Galatasaray ile kesişti.
Galatasaray tarihinin efsaneleşen isimlerinden biri olan Sneijder, 2017 yılında o dönemin teknik direktörü Igor Tudor ile tartışmasından dolayı takımdan gönderildi. Sonrasında Al Gharafa ile anlaştı.
Galatasaray'ın efsane orta saha oyuncusu Sneijder, kariyeri bittikten sonra eşi Yolanthe Cabau'yu aldattı ve bu da evliliklerinin bitmesine neden oldu.