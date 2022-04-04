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    • 04.04.2022 14:33
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    • 04.04.2022 14:46
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    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti, neden? Nihat Özdemir kimdir, kaç yaşında? Yeni TFF Başkanı kim oldu?

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hakkında aramalar hız kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika haber geldi. Bu gelişmelerin ardından, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti? " sorusu gündeme geldi. Peki, Nihat Özdemir kimdir, kaç yaşında? Yeni TFF Başkanı kim oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti? Nihat Özdemir kimdir, kaç yaşında? Yeni TFF Başkanı kim oldu?

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa ettiği bilgisi geldi. Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. TFF seçimi 2023 Haziran'da yapılacaktı. Peki, Nihat Özdemir kimdir, kaç yaşında? Yeni TFF Başkanı kim oldu?

    TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti?

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti.

    Nihat Özdemir kimdir?

    Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversitedeyken Necmettin Erbakan'ın asistanlığını yaptı. İngilizce bilmektedir. Sanayi, turizm ve inşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara'nın Bilkent semtinde ikâmet etmektedir.

        Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı. Fenerbahçe'de Ali Şen ve Aziz Yıldırım yönetimlerinde yer aldı. Aziz Yıldırım yönetiminde uzun yıllar Fenerbahçe Başkan Vekili olarak görev yaptı.

        2012 yılında yaptığı 20 milyon Fenerbahçe taraftarının 2-2,5 milyonu cemaat mensubudur açıklaması tepki çekti.

        1 Haziran 2019'da girdiği TFF başkanlık seçiminde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu. Özdemir, görevini 4 yıl sürdürecek.

        TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

        2020 yılında verdiği bir demeçte Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok diyerek Türk futbolundaki şike davasını ima ettiği öne sürüldü. Bunun ardından gelen tepkiler üzerine ihraç istemiyle Fenerbahçe Disiplin Kuruluna sevk edildi. İhraç edilmeden önce Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti.[
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