Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti, neden? Nihat Özdemir kimdir, kaç yaşında? Yeni TFF Başkanı kim oldu?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa ettiği bilgisi geldi. Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. TFF seçimi 2023 Haziran'da yapılacaktı. Peki, Nihat Özdemir kimdir, kaç yaşında? Yeni TFF Başkanı kim oldu?
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti.
Nihat Özdemir kimdir?
Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversitedeyken Necmettin Erbakan'ın asistanlığını yaptı. İngilizce bilmektedir. Sanayi, turizm ve inşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara'nın Bilkent semtinde ikâmet etmektedir.