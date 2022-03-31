TFF'deki istifa depreminin perde arkasını Erman Toroğlu açıkladı! Mehmet Baykan neden istifa etti?

MHK'nin hakemleri görevden alma kararı Türk futboluna bomba gibi düşmüştü. Görevden alınan hakemker, itirazda bulunarak Tahkim Kurulu'na başvurdu. Tahkim Kurulu da geçtiğimiz günlerde MHK'nin verdiği kararı bozarak hakemlerin görevlerine dönmesine karar verdi.
Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu da yaşanan bu süreçlerle ilgili çok konuşulacak sözler kaleme alarak "Bu yazıyı okuduğunuzda küçük dilinizi yutacaksınız" ifadelerini kullandı. TFF ve MHK arasında neler yaşanıyor? İşte çok konuşulacak o sözler...
"GÜMÜŞDAĞ TFF BAŞKANI OLMAK İSTİYOR"
Bakınız hakem işi bahane, futbol federasyonu başkanı olmak şahane. Çünkü Türkiye'deki bazı hakemler maçları düşünmediler, kaos oluşturup federasyonu ele geçirmeye kalktılar.
Göksel Gümüşdağ önümüzdeki seçimlerde TFF Başkanı olmak istiyor. Peki Gümüşdağ'ı destekleyenlerden biri kim? Dün istifa eden hukuktan sorumlu Mehmet Baykan... Hukuk da bahane ileride kurulacak TFF şahane!
Maskeli balo oynanıyordu, yavaş yavaş maskeler düşmeye başladı. Önce insanlar anlamadılar, 'Ne oluyor ya' dediler. Sonra baktılar ki iş başka tarafa gidiyor…
"BU YAZIYI OKUDUĞUNUZDA KÜÇÜK DİLİNİZİ YUTACAKSINIZ"
Hakemlerin işi bitti, bazı kulüpler hatta çok kulüp hakemlerden şikayetçiydi, 'Bunlar gitsin, gençler gelsin' diyorlardı. Hakemler gitti, bir anda bunlar şekil değiştirdiler. Ya bunlar şikayetçiydi arkadaş ne oldu da 'Yanlış' demeye başladılar. Çünkü ortada bir oyun oynanıyordu. Bu yazıyı okuduğunuzda küçük dilinizi yutacaksınız.
"FEDERASYONU ELE GEÇİRMEYE KALKTILAR"
Farklı senaryolar da göreceksiniz. Bakınız hakem işi bahane, futbol federasyonu başkanı olmak şahane. Çünkü Türkiye'deki bazı hakemler maçları düşünmediler, kaos oluşturup federasyonu ele geçirmeye kalktılar.