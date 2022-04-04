Hull City'li Allahyar'ın kaçırdığı gol olay oldu! Şota'dan flaş açıklama: En iyisini yapmalı

Takımı 1-0 gerideyken müsait pozisyonda topu auta yollayan Allahyar, kaçırdığı gol sonrası büyük üzüntü yaşarken, maç sonunda Hull City'nin teknik direktörlüğünü yapan Şota Arveladze, İranlı forvetle ilgili konuştu.

İngiliz basınında satın alma opsiyonunun 2 milyon Sterlin olarak belirtildiği Allahyar'ın takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili kararı sezon sonu vereceklerini söyleyen Şota, 20 yaşındaki forvet ile ilgili, "İran Milli Takımı sonrası uzun bir yolculuktan yorgun geldi. Taraftarların önünde o golü atsa onun için de daha iyi olacaktı" ifadelerini kullandı.