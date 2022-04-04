Hull City'li Allahyar'ın kaçırdığı gol olay oldu! Şota'dan flaş açıklama: En iyisini yapmalı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Championsihp ekiplerinden Hull City'ye kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, İngiliz ekibinde henüz beklenilen katkıyı sağlayamadı... Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını duyurduğu İranlı forvet, takımının geçtiğimiz cuma günü Huddersfield ile oynadığı maçta son bölümde kaçırdığı golle gündeme oturdu.
Takımı 1-0 gerideyken müsait pozisyonda topu auta yollayan Allahyar, kaçırdığı gol sonrası büyük üzüntü yaşarken, maç sonunda Hull City'nin teknik direktörlüğünü yapan Şota Arveladze, İranlı forvetle ilgili konuştu.
İngiliz basınında satın alma opsiyonunun 2 milyon Sterlin olarak belirtildiği Allahyar'ın takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili kararı sezon sonu vereceklerini söyleyen Şota, 20 yaşındaki forvet ile ilgili, "İran Milli Takımı sonrası uzun bir yolculuktan yorgun geldi. Taraftarların önünde o golü atsa onun için de daha iyi olacaktı" ifadelerini kullandı.
Şota ayrıca, "Allahyar kalan 6 maçta en iyisini yapmalı. Onunla ilgili kararı kalan maçlar etkileyecek" dedi.
Allahyar Sayyadmanesh, Huddersfield karşısında son dakikalarda net bir fırsatı kullanamayınca Hull City sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.
Hull City forması ile çıktığı 6 maçta henüz golle tanışamayan Allahyar, 2019 yılında Fenerbahçe'ye İran'ın Esteghlal takımından transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin önce İstanbulspor'a ardından ise Zorya'ya kiraladığı Allahyar, Ukrayna ekibindeki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.