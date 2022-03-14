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    • Spor
    • 14.03.2022 15:31
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    • 14.03.2022 15:38
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    MHK'nın üstünü çizdiği 13 hakemden flaş hamle! Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve diğer isimler...

    Son dakika haberine göre MHK tarafından üstü çizilen 13 hakemden sürpriz bir hamle geldi. Liste dışı bırakılan ve klasman düşürülen hakemlerin iç hukuk yolları ve sonrasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceği öğrenildi.

    MHK’nın üstünü çizdiği 13 hakemden flaş hamle

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev yapan hakem listesinde önemli bir değişime gitmiş ve aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Abdulkadir Bitigen'in de bulunduğu birçok tecrübeli hakemi liste dışı bırakmıştı.

    HAKEMLER HUKUK YOLUNA GİDİYOR
    Bu liste dışı bırakılan 13 hakemden bazıları, TFF Tahkim Kurulu'na giderek itirazda bulunacak. Tahkim'den ret cevabı alınması halinde ise iç hukuk yollarını tüketecek hakemlerin son durağı AİHM olacak. AİHM için hakemlerin en büyük güvencesi ise Serkan Akal örneği.

    Üst Klasman Yardımcı Hakemi olan Akal, 2014-2015 sezonunda kariyerini noktalamıştı. Başarılı bir dönem geçirmesine rağmen haksız şekilde klasman düşürüldüğünü belirten Serkan Akal, MHK ve Tahkim Kurulu'na başvurmuş ancak bu mecralarda reddedilmesinin ardından olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. AİHM de adil yargılanma hakkını içeren 6. maddesinin ihlali kararıyla TFF'nin, Serkan Akal'a 12 bin 500 Euro tazminat ödemesine karar vermişti.

    Ayrıca hakemlerin birçoğu hem Tahkim Kurulu hem de MHK üyelerine suç duyurusunda bulunmayı da düşünüyor.

    FIRAT AYDINUS: TÜRK FUTBOLU İÇİN HAYIRLI OLSUN
    Liste dışı kalan hakem Fırat Aydınus, Fanatik'e konuştu. Deneyimli hakem, MHK'nin aldığı kararın ardından "Türk futbolu için hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

        MHK BAŞKANI GÜNDOĞDU'DAN AÇIKLAMA
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesi kararında hiçbir dış faktörün belirleyici olmadığını söyledi. Gündoğdu, Süper Lig ile TFF 1. Lig'de hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesi ve kalan haftalarda Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus'un da aralarında bulunduğu çok sayıda tecrübeli hakeme görev verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından oluşan tartışmalarla ilgili yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulundu.

        Türk hakemliği için çok zor bir karar aldıklarını vurgulayan Ferhat Gündoğdu, "31 hakem ve gözlemci için bir liste hazırladım. Tamamen ben sorumluyum. Kimseden talep gelmedi. Kulüpler ve TFF Başkanı kimse dahil olmadı. Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. TFF yönetimine sunuldu ve kabul edildi. Kimse için kolay bir karar değil. Çok zor ve duygusal bir karar. Taşın altına gövdemizi soktuk. Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. MHK Başkanı Gündoğdu, verdikleri karara hakemlerin tepki göstermesi halinde sergileyecekleri tutumla ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti'nde kurumlar devleti temsil eder. Başkalarının kararlarına destek olmak tercih olabilir. Saygı duymam. İstifa edebilirler. Belli süre görev almak istemeyebilirler. Bizim 8 bin 828 insan kaynağımız var. Bunun 6 bin 719'u hakem, gerisi de gözlemci. Aşağıda bekleyen çok genç arkadaşımız var. Alttan gelen jenerasyonun parlak olduğunu kesinlikle söylüyorum. İddialıyım. Bütün arkadaşlarımız aynı değere sahip." diye konuştu.

        "EDİNDİĞİMİZ MİSYON, HATA GÖRÜYORSAK İCRAATA GEÇMEKTİ"
        Hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesi kararının uzun bir hazırlık süreci sonucunda alındığına vurgu yapan Ferhat Gündoğdu, şu görüşleri paylaştı: "Edindiğimiz misyon, eğer bir hata ve eksiklik görüyorsak icraata geçmekti. Mutfaktan geliyorum. Çok değerli hocalarım alt liglerde hakem ve gözlemci olarak bana görev verdi. Anadolu'da çok tecrübe edindim. Yönetimsel sorunları gördüm. Araştırdım ve dinledim. Bir operasyon ve ihtilalle yola çıkılmaz. Aksaklığa dokunmak misyonumuz da var. Henüz Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'la konuşmadım. Bazı hakemlerden beni arayanlar oldu. Bir açıklama yapacağımı ve daha sonra kendileriyle bireysel görüşeceğimi söyledim."

            TFF BÖYLE AÇIKLAMIŞTI
            Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi şok listeden Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken, Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak. Mete Kalkavan, MHK'nın 13 hakemle ilgili aldığı kararın ardından hakemliği bırakma kararı aldı ve bu kararını TFF ve MHK'ye bildirdi. Kalkavan'ın istifaya gerekçe olarak, 13 hakemin MHK tarafından görevlerine sebepsiz yere son verilmesi olduğu belirtildi.

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