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    Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül 9. kez, 92 kiloda Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı

    Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül 9. kez mutlu sona ulaştı...92 kiloda ise Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı.

    Güreşte altın gece

    Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları dün akşam sona erdi. Serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, 141 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu.



    125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 yenen Taha, kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 92 kilo final mücadelesinde Feyzullah Aktürk ise Burgaristanlı rakibi Ahmed Bataev'i 6-1 yenerek altın madalya kazandı. Şampiyonada Süleyman Atlı gümüş, Münir Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen bronz madalya kazandılar.

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    Haberler Spor Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül 9. kez, 92 kiloda Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı
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