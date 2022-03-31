Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül 9. kez, 92 kiloda Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları dün akşam sona erdi. Serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, 141 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu.