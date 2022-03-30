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    • Spor
    • 30.03.2022 22:04
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    • 30.03.2022 22:04
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    SON DAKİKA: Taha Akgül 9. kez Avrupa şampiyonu oldu

    Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

    AA
    Taha 9. kez şampiyon

    Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

    Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı.

    Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

    Erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

    Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

    Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz madalya alan Taha, ayrıca kariyerinde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.

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