SON DAKİKA: Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı

"ASIL HEDEFİM 2024 PARİS OLİMPİYATLARI"

2'nci kez Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katıldığını ifade eden Göçen, "Geçen sene madalya alamadım. Bu sene altın madalya için geldim. Yarı finalde son dakikada talihsiz sakatlığım oldu. Maçtan sonra ayağımın üstüne basamıyordum. Doktorumuzun müdahalesiyle maça çıkabildim ve 3'üncü oldum. Bu madalyamı aileme armağan ediyorum. Bu benim büyüklerdeki ilk madalyam. Asıl hedefim 2024 Paris Olimpiyatları, Allah izin verirse oradan madalyayla döneceğim" dedi.

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