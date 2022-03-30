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    • Spor
    • 30.03.2022 21:26
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    • 30.03.2022 21:35
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    SON DAKİKA: Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı

    Son dakika haberleri... Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli sporcu Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı. Avrupa Şampiyonaları tarihinde bugüne dek 99 altın madalya kazanan Türkiye, böylece 100'üncü altın madalyaya ulaştı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 86 kilogramda mindere çıkan milli güreşçi Osman Göçen, ayağından sakat olduğu ve iğneyle oynadığı maçta İsrailli rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

    DHA
    Milli güreşçi Avrupa şampiyonu oldu

    Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı.

    Milli güreşçi, final maçında Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

    Avrupa Şampiyonaları tarihinde bugüne dek 99 altın madalya kazanan Türkiye, böylece 100'üncü altın madalyaya ulaştı.

    İĞNEYLE MAÇA ÇIKAN SPORCUMUZ BRONZ KAZANDI
    Macaristan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dünkü yarı final maçında 6-6'lık skorun ardından son puanı verdiği için final şansını kaybeden Osman Göçen, 3'üncülük maçında İsrail'den Uri Kalashnikov ile karşılaştı. Maç öncesi ayağındaki ağrıları artan ve iğne ile mindere çıkan Osman Göçen, rakibini 8-8'lik skorda 2 puanlık oyunlarının avantajıyla yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu.

    "ASIL HEDEFİM 2024 PARİS OLİMPİYATLARI"
    2'nci kez Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katıldığını ifade eden Göçen, "Geçen sene madalya alamadım. Bu sene altın madalya için geldim. Yarı finalde son dakikada talihsiz sakatlığım oldu. Maçtan sonra ayağımın üstüne basamıyordum. Doktorumuzun müdahalesiyle maça çıkabildim ve 3'üncü oldum. Bu madalyamı aileme armağan ediyorum. Bu benim büyüklerdeki ilk madalyam. Asıl hedefim 2024 Paris Olimpiyatları, Allah izin verirse oradan madalyayla döneceğim" dedi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı
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