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    • 30.03.2022 22:41
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    Taha Akgül kimdir? 9. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte başarıları, ödülleri...

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Taha Akgül kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. 9. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek tekrar gurur kaynağımız oldu. Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili’yi 5-2 mağlup ederek altın madalyayı kazandı ve hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki Taha Akgül kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

    takvim.com.tr
    Taha Akgül kimdir?

    Taha Akgül kimdir? 9. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu etmeyi ve adından söz ettirmeyi başardı. Milli gururumuzun hayatına dair merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.

    TAHA AKGÜL KİMDİR?

    Taha Akgül, 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'da doğdu. Türk güreşçi. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 2 kez Dünya ve 8 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır.

    2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

    2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

    Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

    Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Sırbistan'nın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

        Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

        Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah'ım inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip eylesin" dedi.

        Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.

        TAHA AKGÜL 9. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!

        Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

        Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı.

        Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

        Erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

        Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

        Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz madalya alan Taha, ayrıca kariyerinde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.
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        Haberler Güncel Taha Akgül kimdir? 9. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte başarıları, ödülleri...
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