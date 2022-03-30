Taha Akgül kimdir? 9. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte başarıları, ödülleri...

Taha Akgül kimdir? 9. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu etmeyi ve adından söz ettirmeyi başardı. Milli gururumuzun hayatına dair merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.
TAHA AKGÜL KİMDİR?
Taha Akgül, 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'da doğdu. Türk güreşçi. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 2 kez Dünya ve 8 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır.
2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.
2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.
Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Sırbistan'nın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.