SON DAKİKA! Galatasaray'ın tartışılan ismi Işıtan Gün'den bomba Fatih Terim iddiası! Transfer görüşmesinde küfürler...

İşte Işıtan Gün'ün gündeme bomba gibi düşen o yazısı

Artık aramızda olmayan çok sevdiğim bir büyüğüm şöyle derdi:

"Hem dürüst olup hem de korkacağım öyle mi? O zaman neden yaşıyorum?"

26 Mart Cumartesi günü gerçekleşen ve bana göre Galatasaray tarihinde unutulmayacak yaralar açmış olan Olağan Genel Kurul toplantısının üzerine, bu açıklamayı kaleme almak, gerek Galatasaray camiasının, gerekse kamuoyunun bilmediği, ya da bir bölümünün işlerine öyle geldiği için görmezden geldiği bazı gerçekleri tüm yalınlığıyla paylaşmak istedim.