SON DAKİKA! Galatasaray'ın tartışılan ismi Işıtan Gün'den bomba Fatih Terim iddiası! Transfer görüşmesinde küfürler...

Galatasaray'da yapılan Genel Kurul'un yankıları sürüyor. Burak Elmas yönetiminin en tartışılan ismi olan Işıtan Gün, yöneticiliği boyunca yaşadığı süreçleri anlatan bir yazı yazdı. Gün, göreve başladıktan sonra Fatih Terim'le yaptığı transfer görüşmesine ilişkin detayları da açıklarken, Fatih Terim'in transfer limitleriyle ilgili sinkaflı cümleler kullandığını ve "S.kerim limitini" sözlerini söylediğini iddia etti.
İşte Işıtan Gün'ün gündeme bomba gibi düşen o yazısı
Artık aramızda olmayan çok sevdiğim bir büyüğüm şöyle derdi:
"Hem dürüst olup hem de korkacağım öyle mi? O zaman neden yaşıyorum?"
26 Mart Cumartesi günü gerçekleşen ve bana göre Galatasaray tarihinde unutulmayacak yaralar açmış olan Olağan Genel Kurul toplantısının üzerine, bu açıklamayı kaleme almak, gerek Galatasaray camiasının, gerekse kamuoyunun bilmediği, ya da bir bölümünün işlerine öyle geldiği için görmezden geldiği bazı gerçekleri tüm yalınlığıyla paylaşmak istedim.
19 Haziran 2022 günü Sn. Burak Elmas Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak seçildi. Üç gün sonra, mazbatalarımızın alınmasını takiben, Başkanımızın talimatıyla Florya'ya giderek son derece yapıcı ve verimli olduğunu düşündüğüm bir toplantı gerçekleştirdim. Bu toplantı öncesinde, Başkanımızın bana ilettiği, Florya tarafından hazırlanan Transfer Listesi'ni de ayrıntılı bir şekilde çalışmıştım.
Toplantı sonrasında, 24 Haziran tarihinde "Transfer Süreçleri Hakkında" başlıklı bir rapor düzenleyerek, "Gizli ve Kişiye Özel" başlığıyla Başkanımıza takdim ettim.
Bu raporu, Başkanımızın onay ve izniyle, içinde geçen bazı şahıs ve kurum isimleri çıkartılmış halde aşağıya alıntılıyorum: