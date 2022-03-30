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    Ersin Destanoğlu’nun transfer iddiası güçlenince Beşiktaş Berke’ye Kartal pençesi attı

    Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan kaleci Berke Özer’i transfer etmek için girişimde bulundu. Berke, Fenerbahçe’de yedek kaleci olmak istememişti.

    Berke’ye Kartal pençesi

    Teknik Direktörlük görevine Valeriene İsmael'in getirilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi Fransız teknik adamın sistemine uygun oyuncu transferi için kolları sıvarken kaleci mevkisini de unutmadı! Altay Bayındır'ın yedeği olmak istemeyen ve bu yüzden Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan kaleci Berke Özer, Beşiktaş'ın yakın markajına girmiş durumda. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı kurmaylar Berke Özer'in menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Avrupa'dan henüz beklediği teklifi almayan Berke'nin de teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.



    ÇEBİ DOĞRULAMIŞTI
    Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transfer iddiaları da hız kazanmış durumda. Ersin'in O.Lyon başta olmak üzere birçok kulüp kadrosunda görmek istiyor. Transfer iddialarını Başkan Çebi de doğrulamıştı.

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    Kara Tahta başlıyor
    Haberler Spor Ersin Destanoğlu’nun transfer iddiası güçlenince Beşiktaş Berke’ye Kartal pençesi attı
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