Ersin Destanoğlu’nun transfer iddiası güçlenince Beşiktaş Berke’ye Kartal pençesi attı

Teknik Direktörlük görevine Valeriene İsmael'in getirilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi Fransız teknik adamın sistemine uygun oyuncu transferi için kolları sıvarken kaleci mevkisini de unutmadı! Altay Bayındır'ın yedeği olmak istemeyen ve bu yüzden Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan kaleci Berke Özer, Beşiktaş'ın yakın markajına girmiş durumda. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı kurmaylar Berke Özer'in menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Avrupa'dan henüz beklediği teklifi almayan Berke'nin de teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.