Dünya kupasına hangi takımlar katılacak?2022 FIFA Dünya Kupası grup kuraları ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası hakkında aramalar hız kazandı. 2022 FIFA Dünya Kupası grup kuraları, Katar'ın Doha şehrinde çekilecek.Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. Öte yandan, 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar da merak edilemye başlandı. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası grup kuraları ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya kupasına hangi takımlar katılacak? İşte merak edilenler...
2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi 1 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak. Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliklerin yerel saatle 17:00'de başlaması planlanıyor. Katar ile Türkiye arasında saat farkının olmaması sebebiyle kura çekimi, Türkiye'de de 17:00'den itibaren takip edilebilecek.
2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?
2022 FIFA Dünya Kupası grup kuraları, 1 Nisan 2022'de Katar'ın Doha şehrinde çekilecek.
Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.
Final maçı ise 18 Aralık 2022'de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak.