Dünya kupasına hangi takımlar katılacak?2022 FIFA Dünya Kupası grup kuraları ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi 1 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak. Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliklerin yerel saatle 17:00'de başlaması planlanıyor. Katar ile Türkiye arasında saat farkının olmaması sebebiyle kura çekimi, Türkiye'de de 17:00'den itibaren takip edilebilecek.