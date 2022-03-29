Roberto Mancini’den heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe'nin radarında... "Neden olmasın?"

MANCİNİ: NEDEN OLMASIN?

Daha önce 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da görev yapan Mancini, A Milli Takımımız ile oynanan maç sonrası, "Türkiye'ye geri döner misiniz?" sorusuna, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkler harika insanlar ve Galatasaray'da harika anılarım var. Neden olmasın" diye yanıt verdi.