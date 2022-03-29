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    • 30.03.2022 01:44
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    Roberto Mancini’den heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe'nin radarında... "Neden olmasın?"

    İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü Roberto Mancini, A Milli Takımımız ile oynadıkları maç sonrası “Türkiye’ye geri döner misiniz?” sorusunu “Türkiye'yi çok seviyorum. Türkler harika insanlar ve burada güzel anılarım var. Neden olmasın” diye yanıtladı. takvim.com.tr Fenerbahçe’nin hoca adayları arasına Roberto Manciniyi eklediğini duyurmuştu. İtalyan teknik adam Türkiye’den gelecek olan tekliflere açık kapı bıraktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Mancini’den heyecanlandıran açıklama!

    Roberto Mancini'den Türk futbolseverleri heyecanlandıran açıklama geldi.

    TAVKİM.COM.TR MANCİNİ'Yİ DUYURMUŞTU
    İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve Gök Maviler'in Dünya Kupası vizesi alamaması sonrası görevinden ayrılabileceği belirtilen Mancini'nin Fenerbahçe'nin hoca adayları arasına girdiğini Türkiye takvim.com.tr'den öğrendi.

    Uzun süredir teknik adam arayışı içinde olan ve başta Joachim Löw olmak üzere Jorge Jesus, Niko Kovac gibi birçok teknik adamla temas kuran Fenerbahçe'nin son gözdesi olan Roberto Mancini, İtalya'nın Türkiye ile oynadığı maç sonrası Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran mesajlar verdi.

    MANCİNİ: NEDEN OLMASIN?
    Daha önce 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da görev yapan Mancini, A Milli Takımımız ile oynanan maç sonrası, "Türkiye'ye geri döner misiniz?" sorusuna, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkler harika insanlar ve Galatasaray'da harika anılarım var. Neden olmasın" diye yanıt verdi.
        Kara Tahta başlıyor
        Haberler Spor Roberto Mancini’den heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe'nin radarında... "Neden olmasın?"
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