Roberto Mancini’den heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe'nin radarında... "Neden olmasın?"

Roberto Mancini'den Türk futbolseverleri heyecanlandıran açıklama geldi.
TAVKİM.COM.TR MANCİNİ'Yİ DUYURMUŞTU
İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve Gök Maviler'in Dünya Kupası vizesi alamaması sonrası görevinden ayrılabileceği belirtilen Mancini'nin Fenerbahçe'nin hoca adayları arasına girdiğini Türkiye takvim.com.tr'den öğrendi.
Uzun süredir teknik adam arayışı içinde olan ve başta Joachim Löw olmak üzere Jorge Jesus, Niko Kovac gibi birçok teknik adamla temas kuran Fenerbahçe'nin son gözdesi olan Roberto Mancini, İtalya'nın Türkiye ile oynadığı maç sonrası Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran mesajlar verdi.
MANCİNİ: NEDEN OLMASIN?
Daha önce 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da görev yapan Mancini, A Milli Takımımız ile oynanan maç sonrası, "Türkiye'ye geri döner misiniz?" sorusuna, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkler harika insanlar ve Galatasaray'da harika anılarım var. Neden olmasın" diye yanıt verdi.