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    • Spor
    • 18.03.2022 12:19
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    • 18.03.2022 12:24
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    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Berke Özer Kartal mı oluyor?

    Son dakika spor haberleri | Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Berke Özer için Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Ersin Destanoğlu'nu yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmaya hazırlanan siyah-beyazlı ekip, kaledeki boşluğu sarı-lacivertlilerle sözleşme yenilemeyen Berke Özer'le doldurmak için harekete geçti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer çalımı

    Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu sona erecek başarılı kaleci için sürpriz bir transfer hamlesi geldi... Kartal'ın Fenerbahçe'nin genç yıldızı ile temas kurduğu belirtildi...

    Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılması kesinleşen kaleci Berke Özer'in ismi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ile anılıyor. Hatta Portekiz devi Benfica'nın oyuncuyla anlaşma aşamasına dahi geldiği iddia edildi.

    Ancak sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın Berke Özer için devreye girdiği öğrenildi... Genç kalecinin menajeri ile temas kuran Siyah-Beyazlılar transfer şartlarını masaya yatırdığı belirtildi.

        Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda kaleyi yine yerli bir isme emanet etmek istiyor. Bu yüzden de Berke Özer'in durumunu yakından takip ediyor.

        Bilindiği gibi Ersin Destanoğlu'nu Nice ve Lyon takımları istiyor... Beşiktaş istediği bonservis ücretini aldığı taktirde genç eldiven ile yollarını ayıracak. Kartal'ın kadrosunda Ersin dışında Mert Günok bulunuyor.

        Ağır bir sakatlık geçiren tecrübeli kalecinin dönüşü de zaman alacağı için Beşiktaş kaliteli bir yerli kaleciyle yoluna devam etmeyi planlıyor. Berke Özer bu sezon Fenerbahçe'de 19 karşılaşmada görev yaptı. 20 gol yerken 5 kez de kalesini gole kapattı.

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