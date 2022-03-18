Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Berke Özer Kartal mı oluyor?

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu sona erecek başarılı kaleci için sürpriz bir transfer hamlesi geldi... Kartal'ın Fenerbahçe'nin genç yıldızı ile temas kurduğu belirtildi...
Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılması kesinleşen kaleci Berke Özer'in ismi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ile anılıyor. Hatta Portekiz devi Benfica'nın oyuncuyla anlaşma aşamasına dahi geldiği iddia edildi.
Ancak sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın Berke Özer için devreye girdiği öğrenildi... Genç kalecinin menajeri ile temas kuran Siyah-Beyazlılar transfer şartlarını masaya yatırdığı belirtildi.