Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Berke Özer Kartal mı oluyor?

Ağır bir sakatlık geçiren tecrübeli kalecinin dönüşü de zaman alacağı için Beşiktaş kaliteli bir yerli kaleciyle yoluna devam etmeyi planlıyor. Berke Özer bu sezon Fenerbahçe'de 19 karşılaşmada görev yaptı. 20 gol yerken 5 kez de kalesini gole kapattı.

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