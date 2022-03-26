Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.03.2022 23:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2022 23:29
    ABONE OL

    Özel haber... Fenerbahçe ile yollarını ayıran Berke Özer'in adı Beşiktaş ile anılıyordu: Eski kulübü de devreye girdi

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve başkan Ali Koç’un yola devam etmeyeceklerini açıkladığı Berke Özer’in adı geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile anılmıştı. Özer'e Avrupa takımlarından Westerlo’nun da talip olduğu ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber | Berke için eski kulübü devreye girdi

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve başkan Ali Koç'un yola devam etmeyeceklerini açıkladığı Berke Özer'in adı ezeli rakiplerden Beşiktaş ile anılırken, genç file bekçisinin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

    Fenerbahçe ile yollarını sezon sonu ayıracak olan Berke Özer'e gelen transfer tekliflerinin ardı arkası kesilmiyor… Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir süre önce, ""Berke ile iki tarafın da hayrına seneye birlikte olmamaya karar verdik" dediği genç file bekçisinin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

    Adı Beşiktaş'ın yanı sıra Portekiz ekibi Benfica ve Belçika kulübü Gent ile anılan 21 yaşındaki file bekçisinin son ve şu ana kadarki en ciddi talibi ise yine tanıdık bir kulüp oldu.

        Sezon sonu bonservisini eline alacak olan Berke için daha önce kiralık olarak formasını giydiği Belçika kulübü Westerlo'nun devreye girdiği ve genç kaleci ile temasa geçildiği öğrenildi.

        Daha önce 2020-2021 yılları arasında Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Berke'nin Belçika ekibine yeniden imza atmaya ilk 11'de forma giyme şansının yüksek olması sebebiyle sıcak baktığı da belirtiliyor.

        Belçika 2. Ligi'nde mücadele eden Westerlo 1 galibiyet daha alması halinde 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

            Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamayan Berke Özer'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Westerlo'nun genç kaleciyi ilk 11'de oynama garantisi sunarak ikna etmeye çalıştığı ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

            Westerlo'nun Berke Özer için transfer görüşmelerini Fenerbahçe'nin eski idari menajeri olan ve şu an Belçika ekibinde 2. Başkanlık görevini üstlenen Hasan Çetinkaya aracılığıyla yürüttüğü ifade ediliyor.

            21 yaşındaki file bekçisinin sezon bitmeden yeni kulübünün belli olması bekleniyor.
                CHP’deki adaylık kavgasına Eren Erdem’den destek
                Haberler Spor Özel haber... Fenerbahçe ile yollarını ayıran Berke Özer'in adı Beşiktaş ile anılıyordu: Eski kulübü de devreye girdi
                    SON DAKİKA