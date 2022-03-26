Özel haber... Fenerbahçe ile yollarını ayıran Berke Özer'in adı Beşiktaş ile anılıyordu: Eski kulübü de devreye girdi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve başkan Ali Koç'un yola devam etmeyeceklerini açıkladığı Berke Özer'in adı ezeli rakiplerden Beşiktaş ile anılırken, genç file bekçisinin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.
Fenerbahçe ile yollarını sezon sonu ayıracak olan Berke Özer'e gelen transfer tekliflerinin ardı arkası kesilmiyor… Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir süre önce, ""Berke ile iki tarafın da hayrına seneye birlikte olmamaya karar verdik" dediği genç file bekçisinin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.