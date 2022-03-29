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    Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz oyuncular ve sistem hakkında önemli açıklamalarda bulundu

    Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, “Oyuncularımla sistem konusunu görüştüm. Çağlar, Ozan ve Merih takımlarında 3’lü sistemde oynuyorlar. Onların da hoşuna gidiyor” dedi.

    3’lü savunmayı seviyorlar

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Kuntz, "Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak İtalya'ya karşı 3'lü savunma ile oynayacağız. Birçok oyuncum ile görüştüm. Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak takımlarında 3'lü savunma ile oynuyorlar. Onların da hoşuna gidiyor. Bu tip değişikliklerde cesaret lazım. Ama bilmeniz gerekir ki takımda bu sistemi istemeyen oyuncu yok" diye konuştu.



    KAPTANLIK BÜYÜK SORUMLULUK
    Hakan Çalhanoğlu ise "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. 2015'ten beri bu takımdayım. Zaman çabuk geçiyor. Dünya Kupası'na katılamadığımız için üzgünüz ama bu maç bizim için önemli. İyi maç olacak" ifadelerini kullandı.



    MİLLİLER'İN RAKİBİ İTALYA
    2022 Dünya Kupası biletini alamayan A Milli Takımız, bugün son Avrupa Şampiyonu İtalya ile hazırlık maçı oynayacak. Konya BŞ Belediye Stadı'nda 21.45'te başlayacak maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.



        MİLLİ TAKIM ÇALIK'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
        A Milli Takımımız, Konya'da, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine toplu olarak taziye ziyaretinde bulundu. A Millî Takım kafilesi, Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık ailesinin evine geçti. Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tüm teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcular ziyarette yer aldı.

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        Haberler Spor Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz oyuncular ve sistem hakkında önemli açıklamalarda bulundu
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