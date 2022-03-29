Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz oyuncular ve sistem hakkında önemli açıklamalarda bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Kuntz, "Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak İtalya'ya karşı 3'lü savunma ile oynayacağız. Birçok oyuncum ile görüştüm. Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak takımlarında 3'lü savunma ile oynuyorlar. Onların da hoşuna gidiyor. Bu tip değişikliklerde cesaret lazım. Ama bilmeniz gerekir ki takımda bu sistemi istemeyen oyuncu yok" diye konuştu.
KAPTANLIK BÜYÜK SORUMLULUK
Hakan Çalhanoğlu ise "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. 2015'ten beri bu takımdayım. Zaman çabuk geçiyor. Dünya Kupası'na katılamadığımız için üzgünüz ama bu maç bizim için önemli. İyi maç olacak" ifadelerini kullandı.
MİLLİLER'İN RAKİBİ İTALYA
2022 Dünya Kupası biletini alamayan A Milli Takımız, bugün son Avrupa Şampiyonu İtalya ile hazırlık maçı oynayacak. Konya BŞ Belediye Stadı'nda 21.45'te başlayacak maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.