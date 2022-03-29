Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz oyuncular ve sistem hakkında önemli açıklamalarda bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Kuntz, "Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak İtalya'ya karşı 3'lü savunma ile oynayacağız. Birçok oyuncum ile görüştüm. Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak takımlarında 3'lü savunma ile oynuyorlar. Onların da hoşuna gidiyor. Bu tip değişikliklerde cesaret lazım. Ama bilmeniz gerekir ki takımda bu sistemi istemeyen oyuncu yok" diye konuştu.