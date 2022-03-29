MHK'nin 13 hakemle ilgili kararının artçı sarsıntıları sürüyor! Binaya sokmuyor, telefonlara çıkmıyorlar

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) sezon ortasında klasman yapma yetkisi tanıyan 'şok' talimatın sonucu olarak 8 Mart 2022'de aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, çok sayıda Süper Lig hakemi ve gözlemcinin liste dışı bırakılmasının yarattığı depremin artçı sarsıntıları sürüyor... Hakem camiası öyle bir hale geldi ki, kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz.
Kamplaşmanın ve güç savaşının yaşandığı bir kaos ortamı oluşmuş durumda. Bu durumun en şaşırtıcı örneklerinden biri şu sıralar İstanbul'da yaşanıyor...
MHK'NİN KARARI DÖNÜM NOKTASI OLDU
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Üsküdar'da bulunan İstanbul şube binası, aynı zamanda İl Hakem Kurulu'na da hizmet veriyor. Kurulun başkan ve üyeleri her hafta çarşamba günü, binada kendilerine ayrılan ofiste toplanarak, o hafta oynanacak amatör küme maçlarının hakem tayinlerini yapıyor. Ancak MHK'nin 8 Mart'ta aldığı o tarihi karardan sonra bakın ne oldu...
İstanbul İl Hakem Kurulu, TFFHGD'nin binasına alınmadı. Tüm çabalarına karşın içeri sokulmayan kurul üyeleri, bu nedenle 16 ve 23 Mart tarihlerindeki toplantılarını başka bir yer de yapmak zorunda kaldı.