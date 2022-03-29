MHK'nin 13 hakemle ilgili kararının artçı sarsıntıları sürüyor! Binaya sokmuyor, telefonlara çıkmıyorlar

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) sezon ortasında klasman yapma yetkisi tanıyan 'şok' talimatın sonucu olarak 8 Mart 2022'de aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, çok sayıda Süper Lig hakemi ve gözlemcinin liste dışı bırakılmasının yarattığı depremin artçı sarsıntıları sürüyor... Hakem camiası öyle bir hale geldi ki, kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz.

Kamplaşmanın ve güç savaşının yaşandığı bir kaos ortamı oluşmuş durumda. Bu durumun en şaşırtıcı örneklerinden biri şu sıralar İstanbul'da yaşanıyor...