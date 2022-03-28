A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz İtalya maçındaki sistemi açıkladı: 3'lü oynayacağız! A Milli Futbol Takımı'nda yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu

"BURAK ABİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ KİMSE HİSSEDEMEZ"

Çalhanoğlu, bir gazetecinin Portekiz mağlubiyetinin takımdaki yansımasını sorması üzerine, şöyle konuştu: "Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde çok sakindik, herkes çok üzgündü. İnanın Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş ve güzel işler yapmış takım için. Bu takım için çok hizmet etti. Bize her zaman sahip çıktı. Buradan teşekkür ediyorum. Onun emeğine sağlık. O benim için çok yürekli bir insan. Sonuçta hayat devam ediyor ve önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Yapacak bir yok. İkinci yarı geri dönmek için o mücadeleyi gösterdik ama başaramadık. İtalya'da bir golle elendi. Şu an iki ülke de gerçekten aynı üzüntüyü yaşıyor."