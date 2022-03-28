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    • Spor
    • 28.03.2022 19:06
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    • 28.03.2022 19:23
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    A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz İtalya maçındaki sistemi açıkladı: 3'lü oynayacağız! A Milli Futbol Takımı'nda yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Alman teknik adam, Portekiz karşılaşmasında çok eleştirilen 3-4-3 sistemini bundan sonraki maçlarda da uygulayacağını açıkladı. Burak Yılmaz'ın A Milli Futbol Takımı'nı bırakmasının ardından da yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu.

    Kuntz sistemi açıkladı! İşte yeni kaptan

    A Milli Futbol Takımı'mız, 29 Mart Salı günü İtalya ile Konya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI
    Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği doğru, 3'lü oynayacağız. Birçok oyuncumu ziyaret ettim ve sohbetlerde sistem konusu da gündeme geldi.

    Merih, İtalya'da; Çağlar, İngiltere'de zaten bu sistemle oynuyor. Ozan da zaman zaman 3'lü, bazen de 4'lü oynuyor. Yani en önemli 3 savunmacım bu sisteme yatkın. Ben bu sistemi zaten oyuncularımla konuştum. Onların da hoşuna gidiyor.

        Eleştirim takımın Portekiz maçında galibiyete inanmaması ve yeterli cesareti göstermemeleriydi. Eski sistemle oynayıp oynamamak istediklerini sordum. Ancak bana tek sorunun cesaret olduğunu söylediler.

        Salih Özcan, A Milli Takım Teknik Direktörü olmamın ardından telefon açtı ve ben de durumunu sordum. Salih'e de teşekkür etmek istiyorum. Kararını hızlı şekilde verdi. Ailesi çok destek oldu. TFF yöneticileri de işlemleri çok hızlı haletti.

        Konyaspor'dan Soner Dikmen'i çağırsam orta alandan kimi kesecektim? Berkan Kutlu mu? Avrupa kupalarında oynama tecrübesi daha fazla ve solak. Bu bizim için önemli kriter. Milli Takım'ın teknik direktörüyüm. En iyi kararı vermek için uğraşıyorum.

            Deniz Undav ve Umut Bozok arasında bir tercih yapmamız gerekiyordu. Tercihimizi Umut'tan yana kullandık ama kapımız Deniz'e her zaman açık.

            HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
            A Milli Futbol Takımı orta saha oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Portekiz maçının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "İnanın Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş ve güzel işler yapmış takım için." dedi.

            Çalhanoğlu, özel karşılaşmada yarın İtalya ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

                Milli takımdan ayrıldığını açıklayan Burak Yılmaz'ın ardından takım kaptanlığının, sorumluluğunu artıracağını ifade eden Çalhanoğlu, bunun farkında olduğunu ve görevi gururla taşıyacağını söyledi.

                "BURAK ABİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ KİMSE HİSSEDEMEZ"
                Çalhanoğlu, bir gazetecinin Portekiz mağlubiyetinin takımdaki yansımasını sorması üzerine, şöyle konuştu: "Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde çok sakindik, herkes çok üzgündü. İnanın Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş ve güzel işler yapmış takım için. Bu takım için çok hizmet etti. Bize her zaman sahip çıktı. Buradan teşekkür ediyorum. Onun emeğine sağlık. O benim için çok yürekli bir insan. Sonuçta hayat devam ediyor ve önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Yapacak bir yok. İkinci yarı geri dönmek için o mücadeleyi gösterdik ama başaramadık. İtalya'da bir golle elendi. Şu an iki ülke de gerçekten aynı üzüntüyü yaşıyor."

                "SİSTEMDEN MEMNUNUM"
                Portekiz maçı performansı, diziliş ve oyun kurgusuna yönelik soruya Çalhanoğlu, şöyle cevap verdi: "Kendi kulübümde de 3'lü savunma sisteminde oynuyoruz. Gayet memnunum. Artık biz de bu sistemde oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta Avrupa genelinde herkes üçlü defans oynuyor. Tabii ki ara sıra sahada bu problem yaşayabiliriz. Çünkü sonuçta bir kaliteli takıma karşı oynadığınız zaman zorlanabilirsiniz. İkinci yarıda Portekiz'e karşı iyi bir maç sergilediğimizi düşünüyorum. Şansımızı da bulduk ama maalesef olmadı. Daha çok zamanımız var ve çok çalışmamız gerekiyor."

                    Çalhanoğlu, oyun sistemine ilişkin A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüş alışverişinde bulunmadığını kaydederek, "Bu hocanın kararı ve bunu takip etmek zorundayız. Sadece bakış açımı söylemeye çalıştım. Çünkü üçlü sistemde oynadığım için çok memnunum. Sadece ben değil Merih de aynı sistemde oynuyor." diye konuştu.

                    "YARIN İYİ BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
                    İtalya ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin de Çalhanoğlu, şunları kaydetti: "İtalya'nın oyun sistemi her zaman çok hoşuma gitmiştir. Taktiğe önem veren, kaliteli oyunculara sahip bir takım. Onlara her zaman saygım sonsuzdur. Yarın iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki birçok oyuncusu gelmeyebilir ama diğerleri de çok kaliteli. Kulübümle alakalı da döndüğümde tabii ki oraya odaklanmam gerekiyor. Şampiyonluk için oynuyoruz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Her biri final maçı gibi ve 3 puanı almak istiyoruz. Herkes yukarıya çok yakın. Milan, lider ve bizim de bir maçımız eksik. İnşallah döndüğüm de galibiyetlerle liderliği elde ederiz."

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                    Kuntz sistemi açıkladı! İşte yeni kaptan
                    Haberler Spor A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz İtalya maçındaki sistemi açıkladı: 3'lü oynayacağız! A Milli Futbol Takımı'nda yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu
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