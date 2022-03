A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz İtalya maçındaki sistemi açıkladı: 3'lü oynayacağız! A Milli Futbol Takımı'nda yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu

"YARIN İYİ BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İtalya ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin de Çalhanoğlu, şunları kaydetti: "İtalya'nın oyun sistemi her zaman çok hoşuma gitmiştir. Taktiğe önem veren, kaliteli oyunculara sahip bir takım. Onlara her zaman saygım sonsuzdur. Yarın iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki birçok oyuncusu gelmeyebilir ama diğerleri de çok kaliteli. Kulübümle alakalı da döndüğümde tabii ki oraya odaklanmam gerekiyor. Şampiyonluk için oynuyoruz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Her biri final maçı gibi ve 3 puanı almak istiyoruz. Herkes yukarıya çok yakın. Milan, lider ve bizim de bir maçımız eksik. İnşallah döndüğüm de galibiyetlerle liderliği elde ederiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN