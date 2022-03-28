A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz İtalya maçındaki sistemi açıkladı: 3'lü oynayacağız! A Milli Futbol Takımı'nda yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu

A Milli Futbol Takımı'mız, 29 Mart Salı günü İtalya ile Konya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI
Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği doğru, 3'lü oynayacağız. Birçok oyuncumu ziyaret ettim ve sohbetlerde sistem konusu da gündeme geldi.
Merih, İtalya'da; Çağlar, İngiltere'de zaten bu sistemle oynuyor. Ozan da zaman zaman 3'lü, bazen de 4'lü oynuyor. Yani en önemli 3 savunmacım bu sisteme yatkın. Ben bu sistemi zaten oyuncularımla konuştum. Onların da hoşuna gidiyor.