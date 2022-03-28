SON DAKİKA! Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı! Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman?

Galatasaray'da olağanüstü genel seçim tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Nisan'da yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantının 30 Nisan'da olacağı duyuruldu.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama

Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

4. Seçimler;

a. Kulüp Başkanı

b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

5. Kapanış