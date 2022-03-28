Bolu Gerede'de Gerede 1970 ile Yeniçağspor arasında oynanan amatör maçta açılan küfürlü pankarta soruşturma

Karşılaşma öncesinde Gerede 1970 taraftarlarının bulunduğu tribüne küfürlü dev bir pankart asıldı. Pankartı gören Yeniçağasporlu taraftarlar ve futbolcular duruma tepki gösterdi. Taraftarların şikayeti üzerine küfürlü pankart tribünden kaldırıldı. Şikayet üzerine pankartla ilgili soruşturma açıldı. Polis ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye alarak pankartı asanların bulunması için çalışma başlattı.