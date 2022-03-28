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    • Spor
    • 28.03.2022 17:08
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    • 28.03.2022 17:08
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    Bolu Gerede'de Gerede 1970 ile Yeniçağspor arasında oynanan amatör maçta açılan küfürlü pankarta soruşturma

    Bolu'nun Gerede ilçesinde, Gerede 1970 ile Yeniçağaspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçı öncesi Geredeli taraftarların açtığı küfürlü pankartla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Küfürlü pankarta soruşturma

    Bolu'da, Bölgesel Amatör Lig'in 16'ncı haftasında dün Gerede İlçe Stadyumu'nda Gerede 1970 Futbol Kulübü ve Yeniçağaspor karşı karşıya geldi. İki ekip arasında oynanan mücadeleyi Doğukan Güngör'ün 18'inci dakikada kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle tamamladı.

    Karşılaşma öncesinde Gerede 1970 taraftarlarının bulunduğu tribüne küfürlü dev bir pankart asıldı. Pankartı gören Yeniçağasporlu taraftarlar ve futbolcular duruma tepki gösterdi. Taraftarların şikayeti üzerine küfürlü pankart tribünden kaldırıldı. Şikayet üzerine pankartla ilgili soruşturma açıldı. Polis ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye alarak pankartı asanların bulunması için çalışma başlattı.
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