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    • 28.03.2022 17:58
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    • 28.03.2022 18:12
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    Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson tarihe geçmeye hazırlanıyor! Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı futbolcu olabilir

    Kanada Milli Takımı, Jamaika'yı 4-0 mağlup ederek 36 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Kanada'nın kaptanı olan Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ise ülkesinin Katar bileti almasıyla 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek en yaşlı futbolcu olmaya aday konuma geldi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Atiba dünyada tarihe geçmeye hazırlanıyor

    Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson tarihe geçmeye hazırlanıyor... Atiba'nın kaptanlığını yaptığı Kanada Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Jamaika'yı 4-0 yendi ve 21 Kasım'da Katar'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermeye hak kazandı.

    Beşiktaş ile kontratının son senesinde olan ve kaptanlığını yaptığı Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele edebilmek için bir yıl daha futbol oynama konusunda kararlı olan Atiba, 2022 Dünya Kupası'nda top koşturacak en yaşlı futbolcu olmaya da aday durumda.

    Dünya Kupası'nın başlangıç tarihinde 39 yaş 9 ay 14 günle turnuvaya katılması muhtemel ülkeler arasındaki oyuncular arasında potansiyel olarak en yaşlı futbolcu olması beklenen Atiba, bu durumda adını 2022 Dünya Kupası tarihine yazdırmış olacak.

        Atiba'nın ardından ise 2022 Dünya Kupası'nda forma giymesi beklenen en yaşlı oyuncular 39 yaş 8 ay 1 günle Japonyalı Elji Kawishima, 39 yaş 6 ay 15 gün ile Brezilyalı Dani Alves ve yine Brezilya'dan 38 yaş 2 ay 14 gün ile Miranda olarak gözüküyor.

        2022 Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu olması beklenen Atiba Hutchinson, Dünya Kupası tarihinde ise forma giyen en yaşlı 10. oyuncu olarak tarihe geçmeyi hedefliyor. Katar'daki Dünya Kupası'nda 39 yaş 9 ay 14 günle yer alması beklenen Atiba, turnuvada forma giymesi halinde 39 yaş 8 ay 20 günle 10. sırada yer alan Arjantinli Angel Labruna'yı geride bırakacak. Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı 10. oyuncu olacak.

        İŞTE DÜNYA KUPASI TARİHİNDE FORMA GİYEN EN YAŞLI FUTBOLCULAR:

        1-Essam El Hadary - 45 yaş 161 gün (Mısır-2018 Dünya Kupası)

        2-Faryd Mondragon- 43 yaş 3 gün (Kolombiya-2014 Dünya Kupası)

                6- Dino Zoff-40 yaş 4 ay 13 gün (İtalya-1982 Dünya Kupası)

                7-Ali Boumnije- 40 yaş 2 ay 10 gün (Tunus- 2006 Dünya Kupası)

                8- Jim Leighton-39 yaş 10 ay 10 gün (İskoçya-1998 Dünya Kupası)
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                    Haberler Spor Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson tarihe geçmeye hazırlanıyor! Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı futbolcu olabilir
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