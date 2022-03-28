Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson tarihe geçmeye hazırlanıyor! Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı futbolcu olabilir

Beşiktaş ile kontratının son senesinde olan ve kaptanlığını yaptığı Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele edebilmek için bir yıl daha futbol oynama konusunda kararlı olan Atiba, 2022 Dünya Kupası'nda top koşturacak en yaşlı futbolcu olmaya da aday durumda.