Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson tarihe geçmeye hazırlanıyor! Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı futbolcu olabilir

Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson tarihe geçmeye hazırlanıyor... Atiba'nın kaptanlığını yaptığı Kanada Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Jamaika'yı 4-0 yendi ve 21 Kasım'da Katar'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermeye hak kazandı.
Beşiktaş ile kontratının son senesinde olan ve kaptanlığını yaptığı Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele edebilmek için bir yıl daha futbol oynama konusunda kararlı olan Atiba, 2022 Dünya Kupası'nda top koşturacak en yaşlı futbolcu olmaya da aday durumda.
Dünya Kupası'nın başlangıç tarihinde 39 yaş 9 ay 14 günle turnuvaya katılması muhtemel ülkeler arasındaki oyuncular arasında potansiyel olarak en yaşlı futbolcu olması beklenen Atiba, bu durumda adını 2022 Dünya Kupası tarihine yazdırmış olacak.