Beşiktaş yönetimi teknik hoca kararını verdi! Fransız hoca Valerien Ismael’e ile kesin olarak anlaşma sağlandı

Beşiktaş yönetimi Önder Karaveli'nin yerine getirilecek teknik direktör için dün bir araya geldi. Siyah beyazlı kurmayların yaptıkları toplantıda Valerien Ismael isminde karar kılındı. Beşiktaşlı yöneticilerin sözleşme detayları konusunda da değerlendirmelerde bulunduğu aktarılırken, 1'i yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık kontrat üzerinde yoğunlaştığı bildirildi. Bununla beraber Valerien Ismael'e ve ekibine toplamda 1 milyon Euro'luk maaş ödemesi planlandığı da öğrenildi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adam önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi görüşmeleri yapacak ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak. Valerien Ismael, işin resmiyete dökülmesi durumunda Tigana'nın ardından Beşiktaş'ın 2. Fransız teknik direktörü olacak. 46 yaşındaki teknik adam son olarak İngiltere Championship'te West Brom takımının başında görev yapmıştı. Ancak İsmael'in şu ana kadar görev yaptığı tüm takımlarda kısa süre görev yapması ve herhangi bir başarısının bulunmaması taraftarların eleştirisini toplamış durumda.



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