Beşiktaş’ın anlaşma aşamasına geldiği Fransız hoca Valerien Ismael'in kariyeri düşündürüyor

Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda düşüşe geçen Beşiktaş, yeni teknik direktöre imzayı attırmak için önemli bir adım attı. Siyah-Beyazlılar'ın Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Son olarak West Bromwich'i çalıştıran İsmail'e senelik 750 bin Euro ödeneceği belirtildi. 46 yaşındaki teknik adamın kariyeri ise büyük endişe yaratıyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya en yakın isim olan Ismael, son 8 yılda çalıştırdığı 6 takımda sadece 1 kez (Lask) sezonu tamamladı. Son olarak West Bromwich'te çalıştı. Şubat ayından itibaren işsiz... WBA ve Barnsley'de 7 ay çalışan İsmael, Lask'ta 12 ay, Apollon'da 2 ay, Nürnberg'de 5 ay ve Wolfsburg'ta 4 ay görevde kaldı. Fransız teknik adamın kariyerinde hiçbir kupa da bulunmuyor. Ayrıca son takımında 31 maç görev aldı. 1.45 puan ortalaması yakaladı. Çalıştırdığı takımlarda 2 puan ortalamasına çıkamadı.