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    • Spor
    • 23.03.2022 00:45
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    • 23.03.2022 00:53
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    Başkan Erdoğan'dan CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit'e tebrik!

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Finali'nde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Allianz MTV Stuttgart karşısında setlerde 2-0 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı. Halkbank Erkek Voleybol Takımı ise CEV Challenge Kupası’nda ikinci oldu. Başkan Erdoğan iki takımı da tebrik etti.

    Başkan Erdoğan’dan şampiyona tebrik

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Finali'nde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Allianz MTV Stuttgart karşısında setlerde 2-0 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

    ECZACIBAŞI'NDAN 80'İNCİ KUPA
    CEV Kupası'nı 2018 yılının ardından ikinci kez kazanma başarısı gösteren Eczacıbaşı, kulüp tarihinin de 80'inci kupasını kazandı.

    HALKBANK İKİNCİ OLDU
    Halkbank Erkek Voleybol Takımı ise CEV Challenge Kupası Finali'nde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Narbonne Volley'e deplasmanda altın set sonucunda mağlup olarak organizasyonu 2'nci tamamladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

    "CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum."

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    Haberler Spor Başkan Erdoğan'dan CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit'e tebrik!
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