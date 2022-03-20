Beşiktaş'ı uçuracak isim! Sezon bitmeden yeni hoca geliyor

Beşiktaş'ta Hatayspor beraberliği sonrasında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Siyah-Beyazlılar'ın Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Fransız teknik adam Valerien Ismael ile görüştüğü ve prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.
Son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'te teknik direktörlok yapan 46 yaşındaki teknik adamla ilgili ilginç istatistikler dikkat çekiyor...
Beşiktaş'ın 30 maçı ile Ismael'li West Bromwich'in 31 maçını karşılaştırdığımızda ortaya ilginç veriler çıkıyor. Siyah-Beyazlılar bu maçlarda 39 hava mücadelesi kazanırken 57 de sahipsiz top kazanma istatistiği yakaladı.