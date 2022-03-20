Beşiktaş'ı uçuracak isim! Sezon bitmeden yeni hoca geliyor

Beşiktaş, Fransız teknik adamı göreve getirdiği taktirde özellikle kanatlardan etkili olacak ve hava toplarında belirgin iyileşme yaşayacakmış gibi görünüyor. Şubat ayından beri işsiz olan Ismael, 9 yıldır teknik direktörlük yapıyor. West Bromwich ile 31 maça çıkan Ismael 1.45 puan ortalaması tutturdu.

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