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    • Spor
    • 20.03.2022 11:33
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    • 20.03.2022 11:38
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    Beşiktaş'ı uçuracak isim! Sezon bitmeden yeni hoca geliyor

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Son haftalarda üst üste puan kayıpları yapan Beşiktaş'ta sezon bitmeden yeni teknik direktör için harekete geçildi. Siyah-beyazlı ekipte gündeme gelen Fransız teknik adam Valerien İsmael ile prensipte anlaşıldığı iddia edildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
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    Beşiktaş'ta Hatayspor beraberliği sonrasında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Siyah-Beyazlılar'ın Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Fransız teknik adam Valerien Ismael ile görüştüğü ve prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.

    Son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'te teknik direktörlok yapan 46 yaşındaki teknik adamla ilgili ilginç istatistikler dikkat çekiyor...

    Beşiktaş'ın 30 maçı ile Ismael'li West Bromwich'in 31 maçını karşılaştırdığımızda ortaya ilginç veriler çıkıyor. Siyah-Beyazlılar bu maçlarda 39 hava mücadelesi kazanırken 57 de sahipsiz top kazanma istatistiği yakaladı.

        Valerien Ismael'in WBA'sında ise hava mücadelesi kazanma oranı 71, sahipsiz top kazanma oranı ise 78'de... Aradaki rakamsal fark dikkat çekici... 3'lü savunmayı tercih eden Fransız çalıştırıcı, kanat beklerin performansına çok önem veriyor...

        Beşiktaş, Fransız teknik adamı göreve getirdiği taktirde özellikle kanatlardan etkili olacak ve hava toplarında belirgin iyileşme yaşayacakmış gibi görünüyor. Şubat ayından beri işsiz olan Ismael, 9 yıldır teknik direktörlük yapıyor. West Bromwich ile 31 maça çıkan Ismael 1.45 puan ortalaması tutturdu.

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