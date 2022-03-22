Beşiktaş'ta Valerian İsmael dönemi başlıyor! Takvim.com.tr duyurmuştu

Beşiktaş yeni dönem hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör çalışmalarına hız verdi.

Takvim.com.tr'nin günler öncesinden Beşiktaş'ın Valerian Ismael ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Gelen son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ta, Valerian Ismael için prosedürler hızlandırıldı.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetiminin de onay verdiği öğrenildi.

TRABZON DEPLASMANINDA SAHADA

Valerian Ismael önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi görüşmeleri yapacak ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

VALERİAN İSMAEL'İN İSTATİSTİKLERİ

Son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'te teknik direktörlok yapan 46 yaşındaki teknik adamla ilgili ilginç istatistikler dikkat çekiyor...