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    • Spor
    • 22.03.2022 18:06
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    • 22.03.2022 18:15
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    Beşiktaş'ta Valerian İsmael dönemi başlıyor! Takvim.com.tr duyurmuştu

    Beşiktaş yeni dönem hazırlıklarını sürdüyor. Teknik direktör arayışlarına hız verem Beşiktaş, takvim.com.tr'nin günler öncesinden duyurduğu Valerian Ismael ile anlaşmaya vardı. Valerian Ismael önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi görüşmeleri yapacak ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İşte Beşiktaş’ın yeni hocası!

    Beşiktaş yeni dönem hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör çalışmalarına hız verdi.

    Takvim.com.tr'nin günler öncesinden Beşiktaş'ın Valerian Ismael ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

    Gelen son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ta, Valerian Ismael için prosedürler hızlandırıldı.

    Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetiminin de onay verdiği öğrenildi.

    TRABZON DEPLASMANINDA SAHADA
    Valerian Ismael önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi görüşmeleri yapacak ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

    VALERİAN İSMAEL'İN İSTATİSTİKLERİ
    Son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'te teknik direktörlok yapan 46 yaşındaki teknik adamla ilgili ilginç istatistikler dikkat çekiyor...

    Beşiktaş'ın 30 maçı ile Ismael'li West Bromwich'in 31 maçını karşılaştırdığımızda ortaya ilginç veriler çıkıyor. Siyah-Beyazlılar bu maçlarda 39 hava mücadelesi kazanırken 57 de sahipsiz top kazanma istatistiği yakaladı.

    Valerien Ismael'in WBA'sında ise hava mücadelesi kazanma oranı 71, sahipsiz top kazanma oranı ise 78'de... Aradaki rakamsal fark dikkat çekici... 3'lü savunmayı tercih eden Fransız çalıştırıcı, kanat beklerin performansına çok önem veriyor...

        Beşiktaş, Fransız teknik adamı göreve getirdiği taktirde özellikle kanatlardan etkili olacak ve hava toplarında belirgin iyileşme yaşayacakmış gibi görünüyor.

        Şubat ayından beri işsiz olan Ismael, 9 yıldır teknik direktörlük yapıyor. West Bromwich ile 31 maça çıkan Ismael 1.45 puan ortalaması tutturdu.
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        İşte Beşiktaş’ın yeni hocası!
        Haberler Spor Beşiktaş'ta Valerian İsmael dönemi başlıyor! Takvim.com.tr duyurmuştu
            SON DAKİKA