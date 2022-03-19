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    Cimbom Barça’ya elendi ama 3 yıldızı transferin gözdesi haline geldi

    G.Saray yönetimi Kerem ve Marcao’nun fiyatını 25 milyon Euro, Nelsson’un fiyatını ise 20 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-Kırmzıılılar’ın belirlenen rakamların aşağısındaki teklifleri kesinlikle kabul etmeyeceği öğrenildi...

    70 milyon Euro’luk maden!

    Cimbom, Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elense de gösterdiği performans ve ortaya koyduğu mücadele ile büyük ses getirdi. Sarı- Kırmızılılar'ın birçok oyuncusu Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekerken, yönetimin ekonomik olarak beklentileri de artmış durumda.



    İki Barcelona maçındaki performansıyla Kerem Aktürkoğlu, Marcao Teixeira ve Nelsson scoutların gözdesi olmayı başardı. Şu anda menajerler aracılığıyla bu 3 futbolcuya çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar önemli kulüplerin listesine girmeyi başaran Kerem'in fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi. Barcelona'nın yıldızlarına karşı harika bir mücadele ortaya koyan Marcao da değerine değer kattı. Yönetim artık Brezilyalı stoper için de kapıyı 25 milyon Euro'dan açmayı planlıyor.



    Nelsson da performansıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Danimarka kadrosuna çağrılan genç yıldızın fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Eğer Galatasaray yönetimi 3 yıldızını da hedeflenen rakamlara satabilirse kasasına 70 milyon Euro gibi müthiş bir rakam koyabilir. Yönetim pazarlıklarda tok satıcıyı oynamayı da planlıyor.

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    Haberler Spor Cimbom Barça’ya elendi ama 3 yıldızı transferin gözdesi haline geldi
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