Cimbom Barça’ya elendi ama 3 yıldızı transferin gözdesi haline geldi





İki Barcelona maçındaki performansıyla Kerem Aktürkoğlu, Marcao Teixeira ve Nelsson scoutların gözdesi olmayı başardı. Şu anda menajerler aracılığıyla bu 3 futbolcuya çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar önemli kulüplerin listesine girmeyi başaran Kerem'in fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi. Barcelona'nın yıldızlarına karşı harika bir mücadele ortaya koyan Marcao da değerine değer kattı. Yönetim artık Brezilyalı stoper için de kapıyı 25 milyon Euro'dan açmayı planlıyor.