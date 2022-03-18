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    • 18.03.2022 14:17
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    • 18.03.2022 14:17
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    Galatasaray'da hedef 3 isimden 70 milyon euro! Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson dünya devlerini peşine taktı

    Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya 2-1'lik skorla kaybederek elenen Galatasaray'ın ortaya koyduğu mücadele büyük ses getirdi. Avrupa ekipleri sarı-kırmızılıların yıldızları Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson'u takibe aldı. Cimbom 3 ismin satışından en az 70 milyon euroluk gelir hedefliyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’da hedef 3 isimden 70 milyon euro

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elense de gösterdiği performans ve ortaya koyduğu mücadele ile büyük ses getirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın birçok oyuncusu Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekerken, yönetimin ekonomik olarak beklentileri de artmış durumda.



    Özellikle iki Barcelona maçındaki performansıyla Kerem Aktürkoğlu, Marcao Teixeira ve Victor Nelsson scoutların gözdesi olmayı başardı. Şu anda menajerler aracılığıyla bu 3 futbolcuya çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği öğrenilirken, Galatasaray yönetimi yaşanan gelişmelerden son derece memnun.



    Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar başta Lyon, Dortmund ve Atletico Madrid olmak üzere önemli kulüplerin listesine girmeyi başaran Kerem'in fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi de dün maç sonunda yaptığı açıklamada Kerem için, "Çok farklı yetenekleri var. Ona özel önlem aldık" ifadesini kullandı.



        Hem Nou Camp'ta hem Nef Stadı'nda Barcelona'nın yıldızlarına karşı harika bir mücadele ortaya koyan Marcao dün ayrıca güzel bir gol atarak değerine değer kattı. Avrupa'daki transfer piyasasını da dikkate alan Galatasaray yönetimi artık Brezilyalı stoper için de kapıyı 25 milyon Euro'dan açmayı planlıyor.



        Sezon başında 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan transfer edilen Victor Nelsson da performansıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Danimarka Milli Takımı'nın kadrosuna da çağrılan genç yıldızın fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.



        Eğer Galatasaray yönetimi 3 yıldızını da hedeflenen rakamlara satabilirse kasasına 70 milyon Euro gibi müthiş bir rakam koyabilir. Başkan Burak Elmas önceki gün yaptığı açıklamada, çok iyi bir teklif gelmediği sürece hiçbir futbolcularını satmak istemediklerini söylemişti.

        Sarı-Kırmızılılar'ın Avrupa kulüplerine karşı olabildiğince 'tok satıcı'yı oynayarak rakamları yukarıya çekmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında.

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