Galatasaray'da hedef 3 isimden 70 milyon euro! Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson dünya devlerini peşine taktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elense de gösterdiği performans ve ortaya koyduğu mücadele ile büyük ses getirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın birçok oyuncusu Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekerken, yönetimin ekonomik olarak beklentileri de artmış durumda.
Özellikle iki Barcelona maçındaki performansıyla Kerem Aktürkoğlu, Marcao Teixeira ve Victor Nelsson scoutların gözdesi olmayı başardı. Şu anda menajerler aracılığıyla bu 3 futbolcuya çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği öğrenilirken, Galatasaray yönetimi yaşanan gelişmelerden son derece memnun.
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar başta Lyon, Dortmund ve Atletico Madrid olmak üzere önemli kulüplerin listesine girmeyi başaran Kerem'in fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi de dün maç sonunda yaptığı açıklamada Kerem için, "Çok farklı yetenekleri var. Ona özel önlem aldık" ifadesini kullandı.