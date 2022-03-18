Galatasaray'da hedef 3 isimden 70 milyon euro! Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson dünya devlerini peşine taktı





Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar başta Lyon, Dortmund ve Atletico Madrid olmak üzere önemli kulüplerin listesine girmeyi başaran Kerem'in fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi de dün maç sonunda yaptığı açıklamada Kerem için, "Çok farklı yetenekleri var. Ona özel önlem aldık" ifadesini kullandı.