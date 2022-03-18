Son dakika Galatasaray haberleri... Barcelona maçının ardından Marcao'ya Brezilya piyangosu
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynadığı maçlarda takımının en iyilerinden biri olan ve İstanbul'daki rövanşta takımının tek golünü atan Marcao, dev kulüplerin dikkatini çekti. Golü ve performansı ülkesi Brezilya'da da yankı bulan Marcao, büyük bir fırsatın da kapısını araladı.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao her geçen gün adından daha fazla söz ettirmeyi başarıyor. Cimbom'un Barcelona ile Avrupa Ligi son 16 turunda oynadığı iki maçta da sahanın en iyilerinden olan Brezilyalı futbolcu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Barcelona ile dün oynanan rövanş maçında güzel futbolunu bir de golle süsleyen ve Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen Marcao'nun Barça karşısındaki performansının ülkesi Brezilya'da yankı uyandırdığı öğrenildi.
Avrupa Ligi'ndeki performansı sonrası değerini katlayan ve Galatasaray'ın da transfer teklifi gelmesi halinde kapıyı 25 milyon Euro'dan açmaya hazırlandığı Marcao'nun Brezilya Milli Takımı'ndan davet alması halinde değerinin daha da artabileceği ve ifade ediliyor.