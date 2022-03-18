Son dakika Galatasaray haberleri... Barcelona maçının ardından Marcao’ya Brezilya piyangosu

Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao her geçen gün adından daha fazla söz ettirmeyi başarıyor. Cimbom'un Barcelona ile Avrupa Ligi son 16 turunda oynadığı iki maçta da sahanın en iyilerinden olan Brezilyalı futbolcu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.