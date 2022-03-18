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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Barcelona maçının ardından Marcao'ya Brezilya piyangosu

Son dakika Galatasaray haberleri... Barcelona maçının ardından Marcao'ya Brezilya piyangosu

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynadığı maçlarda takımının en iyilerinden biri olan ve İstanbul'daki rövanşta takımının tek golünü atan Marcao, dev kulüplerin dikkatini çekti. Golü ve performansı ülkesi Brezilya'da da yankı bulan Marcao, büyük bir fırsatın da kapısını araladı.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
18.03.2022 17:05 - Son Güncelleme: 18.03.2022 17:05
Son dakika Galatasaray haberleri... Barcelona maçının ardından Marcao’ya Brezilya piyangosu

Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao her geçen gün adından daha fazla söz ettirmeyi başarıyor. Cimbom'un Barcelona ile Avrupa Ligi son 16 turunda oynadığı iki maçta da sahanın en iyilerinden olan Brezilyalı futbolcu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Barcelona maçının ardından Marcao’ya Brezilya piyangosu

Barcelona ile dün oynanan rövanş maçında güzel futbolunu bir de golle süsleyen ve Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen Marcao'nun Barça karşısındaki performansının ülkesi Brezilya'da yankı uyandırdığı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Barcelona maçının ardından Marcao’ya Brezilya piyangosu

Brezilya Milli Takımı yetkililerinin Marcao'nun Barcelona karşısındaki performansları sonrası 26 yaşındaki savunma oyuncusunu milli takımın geniş kadrosuna dahil edebileceği belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Barcelona maçının ardından Marcao’ya Brezilya piyangosu

Barcelona maçı sonrası bazı Brezilyalı taraftarlar da Marcao'nun Milli Takıma davet edilmesi gerektiği yönünde mesajlar paylaşırken, Cimbom'un başarılı stoperi Katalan devine karşı oynadığı futbolla ülkesinde adından iyice söz ettirmeyi başarmış oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri... Barcelona maçının ardından Marcao’ya Brezilya piyangosu

Avrupa Ligi'ndeki performansı sonrası değerini katlayan ve Galatasaray'ın da transfer teklifi gelmesi halinde kapıyı 25 milyon Euro'dan açmaya hazırlandığı Marcao'nun Brezilya Milli Takımı'ndan davet alması halinde değerinin daha da artabileceği ve ifade ediliyor.

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