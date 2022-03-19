Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.03.2022 12:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2022 12:10
    ABONE OL

    Özel Haber I Fenerbahçe'de Pape Cisse çıkarması

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla istenileni yakalayamayan Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalara başladı. Birçok yıldız isimle temas halinde olan Fenerbahçe 1.98'lik Pape Cisse'yi mercek altında aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fenerbahçe’de Pape Cisse çıkarması

    Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Senegalli stoper için kulübüyle temas kuran Fenerbahçe ilk girişiminde istediği cevabı alamadı. Yeni sezon öncesi elindeki stoperlerden Kim Min Jae ve Attila Szalai'yi yüksek bonservis ücretleriyle elinden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler stoper hattını yıldız bir oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor.

    Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Olymkpiakos'un yıldız oyuncusu için yeni bir hamle daha yapması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler istenilen bonservis ücretini makul seviyelere çekebilirse anlaşma sağlanacak.

    2017 yılından beri Yunan ekibinde forma giyen 26 yaşındaki stoper, güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. 1.98 metre boyundaki Cisse'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro…
        Adı Sevgi fragman
        Haberler Spor Özel Haber I Fenerbahçe'de Pape Cisse çıkarması
            SON DAKİKA