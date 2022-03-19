Özel Haber I Fenerbahçe’de Pape Cisse çıkarması

Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Senegalli stoper için kulübüyle temas kuran Fenerbahçe ilk girişiminde istediği cevabı alamadı. Yeni sezon öncesi elindeki stoperlerden Kim Min Jae ve Attila Szalai'yi yüksek bonservis ücretleriyle elinden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler stoper hattını yıldız bir oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor.