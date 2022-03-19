Özel Haber I Fenerbahçe’de Pape Cisse çıkarması

Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Senegalli stoper için kulübüyle temas kuran Fenerbahçe ilk girişiminde istediği cevabı alamadı. Yeni sezon öncesi elindeki stoperlerden Kim Min Jae ve Attila Szalai'yi yüksek bonservis ücretleriyle elinden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler stoper hattını yıldız bir oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Olymkpiakos'un yıldız oyuncusu için yeni bir hamle daha yapması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler istenilen bonservis ücretini makul seviyelere çekebilirse anlaşma sağlanacak.
2017 yılından beri Yunan ekibinde forma giyen 26 yaşındaki stoper, güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. 1.98 metre boyundaki Cisse'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro…