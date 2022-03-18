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    • Spor
    • 18.03.2022 20:41
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    • 18.03.2022 20:49
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    Cimbom'un efsanesi Gheorghe Hagi'den çok konuşulacak açıklama! 'GalatasarayBarcelona mı?' sorusuna bakın nasıl yanıt verdi

    Galatasaray haberleri... Dün İstanbul’a gelerek Barcelona maçını izleyen Galatasaray’ın efsane yıldızı Gheorghe Hagi karşılaşma sonrasında Rumen basınının sorularını yanıtladı. Gheorghe Hagi “Galatasaray mı, Barcelona mı? Favori takımınız hangisi?” sorusuna ise çok konuşulacak bir yanıt verdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray mı Barcelona mı?

    Galatasaray'ın efsane yıldızı Gheorghe Hagi dün İstanbul'a gelerek Barcelona maçını Nef Stadı'nda izlemişti

    Karşılaşma sonrasında Rumen basınının sorularını yanıtlayan Hagi çok ilginç açıklamalarda bulundu.

    "GALATASARAY MI, BARCELONA MI? FAVORİ TAKIMINIZ HANGİSİ?"
    Rumen teknik adam, "Galatasaray mı, Barcelona mı? Favori takımınız hangisi?" sorusuna, "Sevdiğim biri var, o da karım. Başka birine sahip olamam. Bir favori seçemem. İki takımın da formasını giydim. İkisi de bana iyi davrandılar. Birinde yıllarca oynadım, diğerinde daha az oynadım. Her iki başkanla da tanıştığım için çok iyi ve gururlu hissettim, onlarla konuştum" yanıtını verdi.

    "GALATASARAY İÇİN BELLİ BİR ANA KADAR İŞLER İYİ GİTTİ..."
    Maçı da değerlendiren Hagi, "1. dakikadan itibaren hücum etmek isteyip kazanan bir takım ve kendini daha fazla savunan bir takım vardı sahada. Barcelona hücum etmek istedi, ilk dakikadan hücum ettiler, zafer aradılar, futbol oynamayı bildikleri için golü buldular. Çünkü çok kaliteliler. Galatasaray için belli bir ana kadar işler iyi gitti. Ancak oyuncuların kalitesi fark yarattı" dedi.

        "TARAFTARLAR İNANILMAZDI"
        Galatasaray taraftarına övgüler yağdıran Hagi şunları söyledi:

        "İstanbul'da harika bir gün geçirdim. Yüksek seviyenin veya belki de en yüksek seviyenin ne anlama geldiğini gördüm.

        Taraftarlar inanılmazdı, 90 dakika boyunca şarkılar söylediler ve sonunda Galatasaraylı futbolcuları alkışladılar "

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