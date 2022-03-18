Galatasaray'ın efsane yıldızı Gheorghe Hagi dün İstanbul'a gelerek Barcelona maçını Nef Stadı'nda izlemişti
Karşılaşma sonrasında Rumen basınının sorularını yanıtlayan Hagi çok ilginç açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY MI, BARCELONA MI? FAVORİ TAKIMINIZ HANGİSİ?"
Rumen teknik adam, "Galatasaray mı, Barcelona mı? Favori takımınız hangisi?" sorusuna, "Sevdiğim biri var, o da karım. Başka birine sahip olamam. Bir favori seçemem. İki takımın da formasını giydim. İkisi de bana iyi davrandılar. Birinde yıllarca oynadım, diğerinde daha az oynadım. Her iki başkanla da tanıştığım için çok iyi ve gururlu hissettim, onlarla konuştum" yanıtını verdi.
"GALATASARAY İÇİN BELLİ BİR ANA KADAR İŞLER İYİ GİTTİ..."
Maçı da değerlendiren Hagi, "1. dakikadan itibaren hücum etmek isteyip kazanan bir takım ve kendini daha fazla savunan bir takım vardı sahada. Barcelona hücum etmek istedi, ilk dakikadan hücum ettiler, zafer aradılar, futbol oynamayı bildikleri için golü buldular. Çünkü çok kaliteliler. Galatasaray için belli bir ana kadar işler iyi gitti. Ancak oyuncuların kalitesi fark yarattı" dedi.