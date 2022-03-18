"GALATASARAY MI, BARCELONA MI? FAVORİ TAKIMINIZ HANGİSİ?"

Rumen teknik adam, "Galatasaray mı, Barcelona mı? Favori takımınız hangisi?" sorusuna, "Sevdiğim biri var, o da karım. Başka birine sahip olamam. Bir favori seçemem. İki takımın da formasını giydim. İkisi de bana iyi davrandılar. Birinde yıllarca oynadım, diğerinde daha az oynadım. Her iki başkanla da tanıştığım için çok iyi ve gururlu hissettim, onlarla konuştum" yanıtını verdi.