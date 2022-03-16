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    • Spor
    • 16.03.2022 22:47
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    • 16.03.2022 22:47
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    Lille - Chelsea | CANLI ANLATIM

    Şampiyonlar Ligi'nde Lille, sahasında Chelsea'yi konuk ediyor. İlk maçı Chelsea'nin 2-0 kazandığı karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Lille - Chelsea | CANLI

    Şampiyonlar Ligi'nde Lille, sahasında Chelsea'yi konuk ediyor.

    BURAK YILMAZ VE ZEKİ ÇELİK'İN TAKIMI SÜPRİZ PEŞİNDE
    İngiltere'de oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in takımı Lille sürpriz peşinde Chelsea ise avantajını koruyarak çeyrek final biletini almayı planlıyor.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Lille: Jardim, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Djalo, Bamba, Andre, Xeka, Gudmundsson, Burak Yılmaz, Jonathan David

    Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho Kovacic, Alonso; Pulisic, Havertz

    Detaylar gelecek...

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