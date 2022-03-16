Şampiyonlar Ligi'nde Lille, sahasında Chelsea'yi konuk ediyor.

BURAK YILMAZ VE ZEKİ ÇELİK'İN TAKIMI SÜPRİZ PEŞİNDE

İngiltere'de oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in takımı Lille sürpriz peşinde Chelsea ise avantajını koruyarak çeyrek final biletini almayı planlıyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Lille: Jardim, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Djalo, Bamba, Andre, Xeka, Gudmundsson, Burak Yılmaz, Jonathan David

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho Kovacic, Alonso; Pulisic, Havertz

Detaylar gelecek...