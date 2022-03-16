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    • Spor
    • 16.03.2022 23:26
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    • 16.03.2022 23:26
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    Juventus - Villarreal CANLI ANLATIM İZLE

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... Son 16 turu ikinci maçında Juventus ile Villarreal kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    Juventus - Villarreal CANLI ANLATIM İZLE
    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesin Juventus ile Villarreal İtalya'da kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    Başlama düdüğü 23.00'te çalan Juventus - Villarreal maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

    JUVENTUS - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ

    Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, Morata, Vlahovic

    Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Trigueros, Capoue, Parejo, Yeremi Pino, Danjuma, Lo Celso

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