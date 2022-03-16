UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesin Juventus ile Villarreal İtalya'da kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Trigueros, Capoue, Parejo, Yeremi Pino, Danjuma, Lo Celso
Başlama düdüğü 23.00'te çalan Juventus - Villarreal maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.
JUVENTUS - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ
Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, Morata, Vlahovic
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Trigueros, Capoue, Parejo, Yeremi Pino, Danjuma, Lo Celso