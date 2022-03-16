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    • Spor
    • 16.03.2022 19:39
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    • 16.03.2022 19:47
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    Galatasaray'ın rakibi Barceolna'dan dikkat çeken videolu paylaşım: "Merhaba İstanbul"

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona, İstanbul'a geldi. Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan videolu paylaşımda "Merhaba İstanbul!" ifadesi kullanıldı ve "#GalatasarayBarça" etiketine yer verildi.

    Barcelona: Merhaba İstanbul

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık skorla sona eren ilk maçın rövanşında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'a konuk olacak olan İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, İstanbul'a ulaştı.



    İspanya'nın Barselona kentinden kalkan özel uçakla TSİ 14.30'da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Barcelona kafilesi, kendilerini kamp yapacakları otele götürecek olan otobüse binerek havalimanından ayrıldı.



    "MERHABA İSTANBUL"
    Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan videolu paylaşımda "Merhaba İstanbul!" ifadesi kullanıldı.

    Teknik direktör Xavi'nin Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde:

    Ter Stegen, Dest, Pique, Araujo, Busquets, Puig, Dembele, Depay, Traore, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Alba, Torres, F. De Jong, Mingueza, Eric Garcia, Aubameyang, Nico, Gavi, Tenas
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    Haberler Spor Galatasaray'ın rakibi Barceolna'dan dikkat çeken videolu paylaşım: "Merhaba İstanbul"
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