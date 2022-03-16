Galatasaray'ın rakibi Barceolna'dan dikkat çeken videolu paylaşım: "Merhaba İstanbul"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık skorla sona eren ilk maçın rövanşında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'a konuk olacak olan İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, İstanbul'a ulaştı.
"MERHABA İSTANBUL"
Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan videolu paylaşımda "Merhaba İstanbul!" ifadesi kullanıldı.
Teknik direktör Xavi'nin Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde:
Ter Stegen, Dest, Pique, Araujo, Busquets, Puig, Dembele, Depay, Traore, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Alba, Torres, F. De Jong, Mingueza, Eric Garcia, Aubameyang, Nico, Gavi, Tenas