Burak Yılmaz attığı golle tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde çok konuşulacak gece...
Milli futbolcu Burak Yılmaz adını tarihe yazdırdı. Lille formasını giyen Burak Yılmaz, Chelsea ile oynanan maçta takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Golcü isim Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı üçüncü futbolcu unvanının sahibi olarak adını tarihe yazdırdı.
17.03.2022 00:29 - Son Güncelleme: 17.03.2022 00:34
Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Chelsea ile oynanan maçta takımını 1-0 öne geçiren golü atarak tarihe geçti.
BURAK YILMAZ TARİHE GEÇTİ
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında takımını öne geçiren golü kaydetti.
13. ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLÜ
Öte yandan Burak Yılmaz, bu golle birlikte kariyerindeki 13. Şampiyonlar Ligi golünü atmış oldu.