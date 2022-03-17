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Haberler Spor Burak Yılmaz attığı golle tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde çok konuşulacak gece...

Burak Yılmaz attığı golle tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde çok konuşulacak gece...

Milli futbolcu Burak Yılmaz adını tarihe yazdırdı. Lille formasını giyen Burak Yılmaz, Chelsea ile oynanan maçta takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Golcü isim Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı üçüncü futbolcu unvanının sahibi olarak adını tarihe yazdırdı.

17.03.2022 00:29 - Son Güncelleme: 17.03.2022 00:34
Burak Yılmaz attığı golle tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde çok konuşulacak gece...

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Chelsea ile oynanan maçta takımını 1-0 öne geçiren golü atarak tarihe geçti.

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Burak Yılmaz attığı golle tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde çok konuşulacak gece...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçında Lille 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Chelsea'yi konuk etti.

Burak Yılmaz attığı golle tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde çok konuşulacak gece...

BURAK YILMAZ TARİHE GEÇTİ

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Burak Yılmaz attığı golle tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde çok konuşulacak gece...

36 yaşındaki oyuncu attığı bu golle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı üçüncü futbolcu oldu.

Burak Yılmaz attığı golle tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde çok konuşulacak gece...

13. ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLÜ

Öte yandan Burak Yılmaz, bu golle birlikte kariyerindeki 13. Şampiyonlar Ligi golünü atmış oldu.

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