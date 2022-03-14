Trabzonspor uzun süre unutulmayacak bir sona doğru ilerliyor! Gözünü rekora dikti

Trabzonspor bu sezon ortaya koyduğu performansla rekorları alt üst ediyor. Bordo-Mavililer son olarak Göztepe'yi evinde 4-2 mağlup ederek bitime 9 hafta kala çok büyük bir avantaj elde etti. Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncuların ağzında olan tek şey ise şampiyonluğu rekorla taçlandırmak... Trabzonspor kalan 9 haftada sezonu unutulmaz bir hale getirmek için mücadele edecek. Fırtına'nın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda... Fenerbahçe, lig tarihinin en erken şampiyon olan takımı... Sarı-Lacivertliler, 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe, 27 Nisan'da ligi ilk sırada bitirmeyi garantiledi.
O MAÇI BEKLİYOR!
Karadeniz Fırtınası, önündeki iki maç Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarını kazanırsa; Konyaspor da Fenerbahçe ve Göztepe maçlarından puan çıkartamazsa Trabzonspor zaferini ilan edecek. Fırtına, en geç Adana Demirspor maçında bile şampiyonluğunu ilan etse Fenerbahçe'nin rekorunu tarihe gömüyor. Trabzonspor bu durumda 24 Nisan'da zaferini ilan ederse apoleti takıyor.
EVİNDE 1 YILDIR KAYBETMİYOR!
Trabzonspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 21 maçı kaybetmedi... Son yenilgisini geçen sezon 8 Mart'ta Alanya'ya karşı aldı. Süper Lig'de şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor iç sahadaki yenilmezlik serisine bir maç daha ekledi. Ligde en son geçtiğimiz sezon 8 Mart tarihinde iç saha maçında Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor 1 yılı aşkın süredir iç sahada rakiplerine boyun eğmedi. Bordo-Mavililer bu sezon iç sahada oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi ve 15 iç saha maçında 11 galibiyet 4 beraberlik elde ederek iç sahada 37 puan topladı. Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde evinde rakiplerine sahayı dar etti.