Trabzonspor uzun süre unutulmayacak bir sona doğru ilerliyor! Gözünü rekora dikti

Trabzonspor bu sezon ortaya koyduğu performansla rekorları alt üst ediyor. Bordo-Mavililer son olarak Göztepe'yi evinde 4-2 mağlup ederek bitime 9 hafta kala çok büyük bir avantaj elde etti. Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncuların ağzında olan tek şey ise şampiyonluğu rekorla taçlandırmak... Trabzonspor kalan 9 haftada sezonu unutulmaz bir hale getirmek için mücadele edecek. Fırtına'nın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda... Fenerbahçe, lig tarihinin en erken şampiyon olan takımı... Sarı-Lacivertliler, 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe, 27 Nisan'da ligi ilk sırada bitirmeyi garantiledi.