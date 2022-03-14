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    Trabzonspor uzun süre unutulmayacak bir sona doğru ilerliyor! Gözünü rekora dikti

    Karadeniz Fırtınası, 27 Nisan’dan önce şampiyonluğunu ilan ederse Fenerbahçe’nin rekorunu kıracak. Şampiyonluğun 3 Nisan’daki Beşiktaş maçında ilan edilme durumu da var...

    Rekor fırtınası!

    Trabzonspor bu sezon ortaya koyduğu performansla rekorları alt üst ediyor. Bordo-Mavililer son olarak Göztepe'yi evinde 4-2 mağlup ederek bitime 9 hafta kala çok büyük bir avantaj elde etti. Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncuların ağzında olan tek şey ise şampiyonluğu rekorla taçlandırmak... Trabzonspor kalan 9 haftada sezonu unutulmaz bir hale getirmek için mücadele edecek. Fırtına'nın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda... Fenerbahçe, lig tarihinin en erken şampiyon olan takımı... Sarı-Lacivertliler, 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe, 27 Nisan'da ligi ilk sırada bitirmeyi garantiledi.



    O MAÇI BEKLİYOR!
    Karadeniz Fırtınası, önündeki iki maç Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarını kazanırsa; Konyaspor da Fenerbahçe ve Göztepe maçlarından puan çıkartamazsa Trabzonspor zaferini ilan edecek. Fırtına, en geç Adana Demirspor maçında bile şampiyonluğunu ilan etse Fenerbahçe'nin rekorunu tarihe gömüyor. Trabzonspor bu durumda 24 Nisan'da zaferini ilan ederse apoleti takıyor.



    EVİNDE 1 YILDIR KAYBETMİYOR!
    Trabzonspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 21 maçı kaybetmedi... Son yenilgisini geçen sezon 8 Mart'ta Alanya'ya karşı aldı. Süper Lig'de şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor iç sahadaki yenilmezlik serisine bir maç daha ekledi. Ligde en son geçtiğimiz sezon 8 Mart tarihinde iç saha maçında Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor 1 yılı aşkın süredir iç sahada rakiplerine boyun eğmedi. Bordo-Mavililer bu sezon iç sahada oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi ve 15 iç saha maçında 11 galibiyet 4 beraberlik elde ederek iç sahada 37 puan topladı. Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde evinde rakiplerine sahayı dar etti.



        13 PUAN ÖMÜR'DEN!
        Lider Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün ligde gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti. Genç yıldız Trabzonspor formasıyla bu sezon 6 gole imza atarak kariyer rekoru kırdı.



        ÇİZGİ ÖTESİ!
        Trabzonspor'un savunmasının önemli iki ismi Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun sakatlıkları sonrası formayı kapan Ahmetcan Kaplan, performansıyla futbolseverleri mest etmeye devam ediyor. F.Bahçe maçında çizgiden top çıkartan Ahmetcan, Göztepe maçında da iki kez çizgi üzerinde gole izin vermedi.



        EDİN VİSCA ŞOV
        Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a gelen Edin Visca, performansıyla takıma önemli katkılar yapmaya devam ediyor. Visca Trabzon'da 9 maçta 5 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.



            KIŞ ORTASINDA BAHAR GELDİ!
            Göztepe'yi deviren Trabzonspor şampiyonluk için geri sayıma geçti. Yerel medya Göztepe galibiyeti sonrası aşka geldi... Trabzonspor Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. Bordo-Mavililer 9 hafta kala zafere bir adım daha yaklaşırken Trabzon yerel medyasındaki coşkulu manşetler dikkat çekti. Taka Gazetesi, 4-2'lik Göztepe galibiyeti ile ilgili olarak, "Kış ortasında bahar geldi" başlığını attı. Kuzey Ekspres, "Gözlerinizden öpüldünüz" manşetini atarken Günebakış Gazetesi, "Şampiyonluğa göz koyduk" başlığıyla Göztepe galibiyetinin coşkusunu yaşattı.



            TRABZON'UN KALAN MAÇLARI
            18 Mart Ç.Rize-Trabzonspor
            3 Nisan Trabzon-Beşiktaş
            10 Nisan G.Antep-Trabzon
            17 Nisan Trabzon-Karagümrük
            24 Nisan A.Demir-Trabzon
            1 Mayıs Trabzon-Antalya
            8 Mayıs Hatay-Trabzon
            15 Mayıs Trabzon-Altay
            22 Mayıs Başakşehir-Trabzon

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            Haberler Spor Trabzonspor uzun süre unutulmayacak bir sona doğru ilerliyor! Gözünü rekora dikti
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