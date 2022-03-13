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    • Spor
    • 14.03.2022 01:51
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    • 14.03.2022 01:51
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    Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Marsilya, Brest'i 4-1 mağlup etti!

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya'nın Brest'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Cengiz Ünder bir gol kaydetti.

    Perdeyi Cengiz Ünder kapattı!

    Ligin 28. haftasının son karşılaşmasında Brest, Marsilya takımını konuk etti.

    Maça hızlı başlayan Marsilya, 3. dakikada Gerson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

    Marsilya, 63. dakikada Arkadiusz Milik'in ve 71. dakikada Amine Harit'ın meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle farkı 3'e çıkardı.

    SKORU BELİRLEDİ
    Brest'te Irvin Cardona 90+1. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bir dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

    Cengiz Ünder, 82. dakikada oyuna dahil oldu.

    Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 50'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Brest ise 35 puanda kaldı.

    Marsilya'nın lider PSG ile arasında 15 puan bulunuyor.

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    Haberler Spor Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Marsilya, Brest'i 4-1 mağlup etti!
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